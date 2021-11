Fernández sobre el documento del G20: "Estoy satisfecho: logramos los objetivos que nos fijamos"

- ¡¡Ehh, vamos a ser padres!!

Boris Johnson sorprendió a Alberto Fernández con un saludo, intenso, en el hombro. El primer ministro británico se acercó a la mesa donde el presidente argentino estaba sentado entre Emmanuel Macron y Jill Biden, la esposa del presidente de EE.UU. "Yo también voy a ser padre. Dentro de un mes", le dijo y lo felicitó por el embarazo de Fabiola Yañez.

Ocurrió la noche del sábado, en Il Palazzo del Quirinale, en Roma, durante la cena de gala que compartieron los jefes de Estado que participaron del G20. Hubo una charla informal y quedaron, luego, en que volverían a verse en Glasgow, este lunes, durante la apertura formal de la Cumbre del Cambio Climático. Johnson fue, al día siguiente, uno de los firmantes del documento final del G20 que el gobierno argentino considera un avance en su posición y, además, un guiño en la negociación abierta con el FMI.

"Estoy satisfecho porque los objetivos que nos fijamos los logramos", dijo la noche del domingo en Escocia Fernández a elDiarioAR y otros medios que cubren la gira presidencial. "Conseguimos que el G20 entienda los planteos argentinos", agregó.

“El vínculo que logramos con Europa es muy importante para que nosotros podamos seguir adelante con nuestro planteo”, aseguró el mandatario y dijo que se logró que el G20 comprenda los planteos del gobierno argentino. "Quisimos advertir que estamos ante un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene cubierto", dijo Fernández en un contacto con la prensa en el Double Three Hotel de Edimburgo, donde se aloja la comitiva para participar de las reuniones del COP 26.

Encuentro con Georgieva

Contó, además, detalles del encuentro que mantuvo con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, el sábado por la tarde en la sede de la embajada argentina en Roma.

La consideró una "reunión fructífera" y precisó que este lunes, en la capital italiana, habrá una reunión de alto nivel de la que participarán el ministro de Economía Martín Guzmán y el secretario Gustavo Beliz, mientras que por el Fondo estarán el adjunto de Gerogieva, Geoffrey Okamoto, Julie Kozack y Dominique Desruelle. Según fuentes del gobierno argentino, ese encuentro será para avanzar en los detalles más técnicos camino a un acuerdo sobre el que en la comitiva no quieren arriesgar ninguna fecha.

Consultado sobre ese encuentro, Fernández aseguró que "la negociación va avanzando con las dificultades que la negociación supone. Hay muchos intereses en pugna. Hay un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado. Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos no a costa de postergar a la gente", agregó el mandatario argentino.

"Es evidente que la Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares el año que viene", respondió ante la pregunta de un periodista. "Nosotros estamos trabajando para que podamos encontrar un acuerdo que sea sostenible. Esto quiere decir que no postergue el crecimiento y el desarrollo que la Argentina está sintiendo, que no nos imponga un ajuste que socialmente cueste y que, además, el acuerdo al que lleguemos la Argentina lo pueda cumplir en el tiempo. Está claro que lo que firmó (Mauricio) Macri es un acuerdo de imposible cumplimiento".

Guzmán no viajó a Escocia ni tampoco Beliz. El secretario de Asuntos Estratégicos, que se integró a la comitiva en Roma proveniente desde EEUU donde hace días se reunió con el secretario de Seguridad Nacional Jake Sullivan, se quedó para escoltar al ministro de Economía en las conversaciones con los funcionarios del FMI. A pesar de la cautela que reina entre los funcionarios, se trasmite que una reunión técnica, a 48 horas del mano a mano Fernández-Georgieva, supone que las negociaciones avanzan.

Sobre ese encuentro, Fernández dijo que forma parte de las negociaciones continuas para "buscar una solución". Planteó, en paralelo, que "en diciembre se reúne el directorio y entre otros temas van a tratar esta recomendación que se le ha dado" desde el G20 respecto a analizar la eliminación de los sobrecargos y de la creación de un fondo de resiliencia que podría servir, eventualmente, como una línea de crédito o de fondo para la Argentina.

