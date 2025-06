Con fondos cripto, quién está detrás del foro que juntará a Milei con agitadores y conspiranoicos en Madrid

Dinero de las criptomonedas para reunir a economistas ultraliberales, figuras de la extrema derecha e influencers conspiranoicos con Javier Milei como principal estrella. El Presidente volverá a España este domingo para participar en el Madrid Economic Forum, un evento auspiciado por la principal plataforma cripto española que se celebrará mientras continúa la investigación de la presunta estafa de $LIBRA, la criptomoneda que se hundió en febrero justo después de que el mandatario argentino la promocionara.

El Madrid Economic Forum surgió en 2023 vinculado al Andorra Economic Forum, ambos organizados por las firmas andorranas Racks Labs y Abast Global. La primera es una consultora tecnológica vinculada a Víctor Domínguez, polemista conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine por sus críticas al gobierno español o promover la emigración fiscal a Andorra de los influencers. Abast Global es un despacho de abogados especializado en gestionar traslados de residencia y creación de sociedades en el Principado.

Esta será la primera edición del evento que tendrá lugar en la capital entre el 6 y el 8 de junio, tras dos celebradas en Andorra la Vella. La clausura correrá a cargo de Milei el 8 de junio a las 14.45, que no solo está siendo investigado en Argentina sino también en EEUU, donde no fue imputado. No obstante, su nombre aparece en una demanda presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por haber promocionado la criptomoneda y reunirse en varias ocasiones con sus creadores en los días previos.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York congeló recientemente US$289 millones en cuentas pertenecientes a los impulsores de $LIBRA, quienes retiraron sus fondos poco antes del colapso de la criptomoneda. Se estima que hay hasta 75.000 afectados.

En paralelo, la Fiscalía federal argentina abrió una investigación contra Milei por su posible implicación en estos hechos, analizando delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El Presidente publicó un tuit promocionando $LIBRA y, según los indicios, los responsables del proyecto retiraron su dinero inmediatamente después, precipitando el desplome del valor del activo.

elDiario.es contactó directamente con Helena de Torres, socia y organizadora del evento, para preguntar por la participación de Milei en relación con su situación procesal. De Torres no respondió al requerimiento. Fuentes oficiales de Bit2Me, la empresa cripto patrocinadora del foro, se desmarcan por su parte de la elección de Milei y el resto de nombres que tomarán la palabra en el evento, entre los que también se encuentran el presentador Iker Jiménez o Esperanza Aguirre.

“No entramos a valorar cuando una investigación está en curso”, expresan en contacto con elDiario.es desde la bolsa cripto, que está registrada en el Banco de España como proveedora de monedas virtuales y cuenta entre sus inversores con empresas como Telefónica o BBVA. “Eso corresponde a los organizadores”, inciden.

No obstante, sus responsables sí recalcaron “el error” que había supuesto la actuación del presidente argentino en su momento. “A pesar de que muchos estén ilusionados con las ideas que trae Javier Milei, que se supone que son frescas y traen un cambio al modelo que teníamos, este tipo de error penaliza su posición y decepciona a muchísimos seguidores”, dijo en febrero Javier Pastor, director de Formación de Bit2Me en Capital Radio.

“Es una decepción. Los inversores que confiaron perdieron muchísimo dinero”, recordaba Pastor, que será uno de los ponentes en el evento.

Ecos trumpistas

Pese a que sus patrocinadores son dos plataformas cripto (la otra es Orion Funded, radicada en Emiratos Árabes y especializada en facilitar las primeras inversiones de aquellos que incursionan en este mundo), el foro solo tocará de pasada esa temática. “Se abordarán aspectos como la vivienda, la seguridad, las pensiones, el emprendimiento, la batalla cultural y el nuevo orden mundial”, explican desde la organización.

Lejos de ser un foro cripto, el Madrid Economic Forum estará dominado por los debates que popularizó el trumpismo y la nueva extrema derecha estadounidense, como el antiglobalismo, las críticas a la democracia representativa y los servicios públicos.

La charla inicial estará a cargo del empresario español Marcos de Quinto, que departirá sobre “cómo el wokismo está impactando en las políticas corporativas y en la libertad de expresión”, así como “los peligros de este fenómeno para el entorno laboral y la cultura empresarial”. Por su parte, el polemista argentino y amigo personal de Milei, Agustín Laje, hablará sobre “el surgimiento de una nueva derecha”, mientras que el influencer Marc Vidal tratará sobre “el euro digital, la moneda espía”, una teoría de la conspiración presente en cultores de la extrema derecha.

La lista sigue con el citado Iker Jiménez, que tratará sobre “la crisis de los medios de comunicación en España y la pérdida de credibilidad” o el economista anarcocapitalista Miguel Anxo Bastos, conocido por pedir el fin de la sanidad o la educación públicas, y que defenderá “el fracaso del socialismo como modelo económico”.

Además de De Quinto, hay numerosos nombres de políticos que estuvieron vinculados con la derecha y la extrema derecha, como el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera. Como ex representantes de Vox intervendrán Iván Espinosa de los Monteros o Ramón Tamames, el candidato de los de Santiago Abascal en la moción de censura fallida, que dará una charla sobre “la hispanidad”. La única mujer entre los cerca de dos docenas de ponentes será Esperanza Aguirre.

“Nuestro objetivo es crear un espacio donde la innovación, el debate y el aprendizaje se den la mano”, expresaba su organizadora, Helena de Torres, en un comunicado oficial enviado en mayo. “Buscamos no solo transmitir información, sino también generar un entorno de reflexión que inspire soluciones concretas a los grandes desafíos económicos que enfrentamos”, continuaba.

Hay tres modalidades de entrada para asistir al evento: una básica de 100 euros, otra de 1.450 euros, que da acceso a eventos VIP, y una tercera de 7.500 euros, que permite departir con los ponentes. La organización afirma que se esperan más de 10.000 asistentes al Palacio Vistalegre de la capital, pero el evento no está completo y, de hecho, sus entradas se ofrecen ahora con un 30% de descuento sobre el precio original.