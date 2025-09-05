La foto de un hombre con un cartel que dice “discapapocitados con Milei Virrey del Pino” está editada; la original alude a la “fuerza del cielo” de esa localidad

La Libertad Avanza realizó el 3 de septiembre un acto de cierre de campaña liderado por Javier Milei en un club de Moreno, provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo por la filtración de audios que acusan a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, de supuestamente cobrar un 3% de los pagos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a la droguería Suizo Argentina por compras de medicamentos.

Esto ocurrió después de que el Congreso aprobara una ley que declara la Emergencia en Discapacidad y asigna más fondos al sector y que fue vetada por el Presidente. Hoy, el Congreso revirtió ese veto.

Manipulación

Tras el acto, circuló una imagen de unos de los asistentes que llevaba un cartel con el mensaje: “‘DISCAPAPOCITADOS CON MILEI’ EL LLAMATIVO CARTEL EN APOYO AL PRESIDENTE A PESAR DEL RECORTE DE PRESUPUESTO Y PENSIONES EN EL ANDIS Y EL VETO A LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD”, se lee en posteos en X (1, 2) y Facebook.

Sin embargo, la imagen con la frase “DISCAPAPOCITADOS CON MILEI” está editada. Una búsqueda inversa de la foto con Google Lens llevó a una entrada en X de Leila Gianni, candidata a concejal en el municipio de la Matanza por La Libertad Avanza, con la misma fotografía. El contenido, que fue publicado el 3 de septiembre, muestra otra inscripción en el cartel: “Fuerza del cielo Virrey del Pino”.

“Vamooooooos @FlavioArenales gran guerrero en La Matanza! VLLC [Viva la libertad, carajo]!”, escribió Gianni junto con la foto.

AFP Factual —medio que, junto a Chequeado, coordina la alianza Reverso— revisó el perfil de @FlavioArenales en X y encontró varias fotos del mismo hombre sosteniendo en diversos actos partidarios (1, 2, 3) el cartel que dice “Fuerza del cielo Virrey del Pino”.

En el perfil del usuario figura que republicó una entrevista que le hizo el canal TN el día del cierre de campaña en Moreno, en donde se lo ve con el cartel en la mano. No se halló esa cobertura en las publicaciones de TN, pero en el extremo inferior izquierdo, junto a la hora “14:29”, aparece la fecha “3 sep”, igual que en otras transmisiones del medio (1, 2, 3).

