La foto que muestra la intimidad de la visita de los diputados de LLA a los represores

Alfredo Astiz detrás de todos, casi escondido. Raúl Guglielminetti también, al lado de Carlos Suárez Mason. Al frente Antonio Pernías, compartiendo la primera línea con los diputados libertarios. La foto de la polémica visita de los legisladores de La Libertad Avanza el pasado 11 de julio a condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Ezeiza se conoció hoy, a través de Data Clave.

La imagen da testimonio de ese encuentro de carácter institucional que protagonizaron diputados de Javier Milei, el primero de ese calibre desde el retorno de la democracia. La postal reaviva la polémica porque el Gobierno hasta ahora avaló a sus legisladores al justificar que la visita había sido de “carácter personal”.

El grupo de legisladores fue encabezado por Beltrán Benedit, quien organizó el encuentro y aparece con rostro serio en la imagen. Al diputado por Entre Ríos lo acompañaron sus pares de bancada Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci, la única que no aparece en la imagen porque, según denunció, no quería formar parte de la reunión a la que asistió “engañada” por su compañero de espacio.

El propio Benedit había sido quien reveló que había postales del polémico encuentro con los genocidas, pero no se había filtrado hasta este martes, justo un día antes de que en la Cámara de Diputados haya una sesión especial donde la oposición pedirá la conformación de una comisión para investigar a los libertarios. Hay quienes en el kirchnerismo ya exigieron la expulsión de los involucrados porque el viaje a Ezeiza fue desde el Congreso y con un vehículo oficial.

La entrevista con los genocidas fue en un salón con ventanas, adornado por un crucifijo y custodiado por una cámara de vigilancia, según se puede ver en la imagen. Allí los legisladores se vieron con Astiz, ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura. Pero también participaron otros represores, como Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (ex cabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

De acuerdo a la imagen que difundieron DataClave y el canal C5N, en la imagen fueron identificados de izquierda a derecha, en la línea de atrás, los represores Marcote, Astiz, Britos, Martínez Ruíz, Guglielminetti, Cinto Courtaux, Argüello, Suárez Mason, Cordero, Arráez, Donda y Pernías. Adelante de todo se mostraron los diputados, de izquierda a derecha: Benedit, Arrieta, Araujo, Montenegro y Ferreyra. Es por demás llamativa la expresión de Arrieta, de tapado naranja, que luce con una sonrisa: fue una de las “arrepentidas” por la visita y llegó a declarar que también fue “engañada” y que no sabía quién era, por ejemplo, Astiz.

CRM/MC