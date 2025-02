Fuga en Caballito: Waldo Wolff dijo que los presos son de Nación y Bullrich lo mandó a ser “columnista de TV”

Los ministros de Seguridad de la Ciudad y la Nación, Waldo Wolff y Patricia Bullrich, respectivamente, protagonizaron un tenso cruce esta medianoche a raíz de la fuga de seis presos de una alcaidía del barrio porteño de Caballito.

En conferencia de prensa, Wolff afirmó: “Para nosotros no es una fuga. Si hay connivencia, no fue una fuga, sino que les abrieron la puerta”.

“Los presos son un problema de la gestión anterior del Gobierno nacional, no de la Ciudad. A los porteños les decimos la verdad”, añadió.

“El año pasado tuvimos un 35% más de detenidos y no hay dónde ponerlos en la Ciudad”, expresó preocupado.

Por otro lado, Wolff quiso dejar en claro que, a pesar de la superpoblación que enfrenta la Ciudad, los presos pertenecen a la Nación. “Con la actual gestión estamos trabajando en conjunto para resolverlo”, aseguró.

“Hasta que tengamos la cárcel de Marcos Paz no podemos hacer otra cosa. No podemos inventar más lugares en nuestras dependencias”, concluyó.

Apenas se conocieron sus declaraciones, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo cruzó: “Ministro, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.

Wolff no se quedó callado y le replicó: “Patricia, sin mentiras ni chicanas. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy”.

“El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco”, sentenció.

