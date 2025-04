Gabriela Cerruti deja la política y publica una novela sobre los entretelones del poder

Después de años en la primera línea de la política y el periodismo, Gabriela Cerruti rompe su silencio con una declaración tajante: “Mi ciclo en la política está terminado”. Sin discursos de despedida ni entrevistas televisivas, la ex portavoz presidencial vuelve a escena, pero esta vez desde la ficción.

Su nueva novela, “El veneno del poder”, es un thriller político que transcurre entre las paredes cargadas de secretos de la Casa Rosada y la residencia de Olivos. La presentación oficial será el 1° de mayo en la Feria del Libro, aunque el título ya se puede conseguir en librerías.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Cerruti confirmó su retiro definitivo de la vida política. “Fue cerrar un ciclo”, sentenció, dejando en claro que no tiene intenciones de volver a participar en las próximas elecciones legislativas.

Sobre la novela

El relato sigue a Salvador Gómez, un presidente argentino abandonado por su propio partido, que navega el poder acompañado por su hermana, cuatro perros bautizados con nombres de los Beatles y una pareja con un historial amoroso vinculado a varios mandatarios. La historia profundiza en las intrigas palaciegas, el deseo, la soledad y una obsesiva necesidad de afecto que lleva al protagonista a preguntar una y otra vez: “¿Me querés?”.

Las similitudes con la figura de Alberto Fernández son inevitables, pero Cerruti es clara: “No, de ninguna manera”, respondió en una entrevista con TN. “Primero, no sé más de él que de otros presidentes; sé mucho más de Menem. Y luego, agarré hilos conductores, escenas de la política argentina en las que la ficción supera a la realidad”.

La autora –que a los 23 años publicó “El Jefe”, una biografía de Carlos Menem, y más tarde “El Pibe”, sobre Mauricio Macri–aclara que esta novela no es un retrato de su experiencia directa, sino una amalgama de situaciones reales y ficticias que revelan el lado más crudo, absurdo y humano del poder.

Cerruti busca instalar un género poco explorado en el país: el thriller político. “Acá, contar o inventar historias sobre lo que pasa adentro de Olivos, de la Rosada o de Tribunales, es un género que todavía no está demasiado instalado”, explica, diferenciándolo del canon estadounidense, con producciones como “The West Wing” y “House of Cards”. Su paso por la Legislatura porteña, el Congreso Nacional y el rol de vocera presidencial le dieron material de sobra para su debut como novelista a los 60 años.

Cerruti, que empezó a frecuentar Olivos en 1986 y convivió políticamente con figuras como Menem y Macri, pone sobre la mesa años de anécdotas, cenas de Estado y pasillos repletos de secretos, convirtiéndolos en una ficción donde la línea entre realidad y fantasía es peligrosamente delgada.El libro está cargado de escenas tan extravagantes como verosímiles: una mujer llega a la residencia en el baúl de un auto y termina como primera dama en el Teatro Colón.

Pero el título no deja lugar a dudas. Para Cerruti, el poder es un “veneno” que contamina no solo a quienes lo ejercen, sino también a los que orbitan a su alrededor: periodistas, empresarios, jueces. Su obra es una crítica sin anestesia a ese sistema oscuro y envejecido que —según ella— necesita ser transformado.

A pesar de las posibles controversias que pueda desatar el contenido del libro, Cerruti no se inmuta. “Yo dije todo lo que había que decir cuando estaba frente a un micrófono, y hablaba todos los días. Ya no es más mi trabajo, no me corresponde hablar. Que hablen los personajes de la novela”, concluyó.

MP con información de NA