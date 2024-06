El Senado aprobó el paquete fiscal, pero el oficialismo perdió los capítulos de Ganancias y Bienes Personales

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos e inició la votación en particular en la madrugada de este jueves, con varias modificaciones en marcha propuestas por el oficialismo y el foco, que estaba puesto sobre el futuro de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, fue derrota para la gestión Milei, ya que ese capítulo, al igual que el de Bienes Personales, fue rechazado por mayoría.

En la votación en particular, la sorpresa la dio Bienes Personales. Tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de Bienes Personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.

El texto que la Cámara alta había aprobado en general pasadas las 3 de la madrugada, proponía subir el límite para el pago del impuesto a los Bienes Personales de $27 millones a $100 millones, además de una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%). También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. Fue rechazado en la votación en particular todo el capítulo.

Qué se proponía para Bienes Personales

Bienes Personales es considerada la zanahoria para que los ricos saquen los dólares de abajo del colchón –o de las cajas de seguridad–: El texto de Diputados, reducía las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarían nada si depositan los dólares en el banco, sino que anualmente pagarían por esa tenencia cada vez menos.

Actualmente, al impuesto a los Bienes Personales lo pagan solamente algo más de 400.000 contribuyentes, menos del 1% de la población total del país, con alícuotas que van de 0,5% a 1,75% para bienes en Argentina, con una penalidad de 0,5 puntos porcentuales extra para los bienes radicados en el exterior. Por ahora, con el rechazo en Senadores, esto queda así.

Según los datos provistos por el secretario de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, era a este sector al que más se lo beneficiaba: para 2023 la alícuota máxima bajaba a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%.

El proyecto rechazado por la Cámara alta preveía un Régimen de “pago anticipado” del impuesto por 5 períodos fiscales: se pagaba por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributaba 0,45% por año, es decir, 2,25% total. También les ofrececían estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podía cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio. Todo ello sin beneficio aparente: no se resignaba recaudación para impulsar algún sector económico, una inversión productiva o una región determinada, era solamente una transferencia de ingresos a un reducido grupo de mayores ingresos.

Se intentaba modificar el mínimo no imponible a $100.000.000; se unificaba la alícuota para bienes en el país y en el exterior, eliminando el tratamiento diferencial, y se establecía un beneficio para contribuyentes cumplidores con una reducción del 0,25% en la alícuota. Ahora resta saber, ante este rechazo, qué hace Diputados.

El rechazo a los cambios en Ganancias

Por su parte, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias ya tenía como destino la derrota. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22% dispuesta para las provincias de la Patagonia. El proyecto original de Milei proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a $1,8 millones para los solteros y de $2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio. Y buscaba aumentar a $3.091.035 el concepto de ganancias no imponibles, también las cargas de familia.

En este capítulo, el Gobierno proponía originalmente aumentar la recaudación en 0,5% del PBI e incrementar la coparticipación a las provincias. Ya en Diputados, el texto que finalmente aprobó Diputados lo reducía a 0,43%, pero hubo un nuevo cambio posterior y llegó al Senado con la propuesta del 0,41%, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese era el objetivo del oficialismo para recomponer los ingresos fiscales y dejar de depender de tributos de emergencia o del Impuesto PAIS en busca de alcanzar y mantener el equilibrio fiscal.

En el texto que había sido aprobado en Diputados, se restablecía el impuesto para la cuarta categoría, con un nuevo piso de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Con esta modificación, quienes cobran más de $1,8 millones bruto por mes volverían a tributar el impuesto, que fue eliminado para los trabajadores de mejores ingresos (una medida que pedía la CGT) en septiembre de 2023, gracias a una reforma del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba en plena campaña electoral presidencial.

Además, las deducciones personales y las escalas de alícuotas se actualizarían semestralmente. Y se eliminaba la exención de horas extras y de bonos por productividad.

Ahora hay que ver si Diputados vuelve con su planteo y cómo queda finalmente Ganancias.

Eliminaron la prórroga del Monotributo Social

El Senado votó en contra del artículo 100 del paquete fiscal que preveía la prórroga del denominado Monotributo Social. Esa norma, que no estaba incluida en el proyecto original y había sido agregada durante la discusión en Diputados, promovía la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.

El texto que había sido aprobado por Diputados eliminaba el monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto era aprobado, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad.

Para el resto de los monotributistas, se incrementaban las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.

Además, se incrementaban los topes de facturación hasta un 300%; se agregaban tres nuevas categorías para prestadores de servicios, permitiendo facturar hasta $68 millones anualmente, y se eliminaba la excepción de ingresar el impuesto integrado para las categorías A y B.

Qué pasó con el blanqueo, el monotributo y la moratoria

El oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Senadores el blanqueo de capitales y la moratoria para deudas tributarias por unanimidad, pero tuvo un duro revés porque no pudo aprobar la restitución del impuesto a las ganancias y la reformas en Bienes Personales, que eran ejes centrales del Paquete Fiscal

El oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Senadores el blanqueo de capitales y la moratoria para deudas tributarias por unanimidad, pero tuvo un duro revés porque no pudo aprobar la restitución del impuesto a las ganancias y la reformas en Bienes Personales, que eran ejes centrales del Paquete Fiscal

Diputados aprobó las reformas en el impuesto a las Ganancias en la sesión del pasado 29 y 30 de abril con 132 votos y en el caso de Bienes Personales se aprobó con 142 votos con lo cual si reúne esa mayoría podrá reponer esos artículos que tienen un fuerte impacto fiscal para las provincias ya que se trata de impuestos coparticipables.

El blanqueo de capitales permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta 100 mil dólares y posterior a esa cifra y en el momento que se adhiere a este régimen se pagarán alícuotas progresivas del 5,10 y 15 por ciento.

El blanqueo de capitales permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta 100 mil dólares y posterior a esa cifra y en el momento que se adhiere a este régimen se pagarán alícuotas progresivas del 5,10 y 15 por ciento.

A propuesta del senador de UP Fernando Salino también se estableció que no podrán ingresar al sistema los bienes no declarados de los familiares de narcotraficantes.

El oficialismo ya había aceptado introducir otros cambios que ahora quedaron firmes para que no puedan adherir al blanqueo las personas que fueron funcionarios en los últimos diez años, así como los familiares directos y hermanos ni tampoco se permitirá blanquear criptomonedas del exterior.

La moratoria de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social también fue respaldada por los 72 senadores, con lo cual se podrán regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo, y los contribuyentes que paguen en los primeros 30 días al contado o en tres cuotas tendrán una reducción de intereses del 70 por ciento.

La moratoria de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social también fue respaldada por los 72 senadores, con lo cual se podrán regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo, y los contribuyentes que paguen en los primeros 30 días al contado o en tres cuotas tendrán una reducción de intereses del 70 por ciento.

En el tema del impuesto a los Bienes Personales fue rechazado por 37 contra 35 votos, pero la sorpresa de esa votación la dio la senadora de Río Negro Mónica Silva que venía acompañando al oficialismo.

En el tema del impuesto a los Bienes Personales fue rechazado por 37 contra 35 votos, pero la sorpresa de esa votación la dio la senadora de Río Negro Mónica Silva que venía acompañando al oficialismo.

El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iban a comenzar a pagar Bienes Personales con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente y con una alícuota 0,5 al 1,5 cuando en la actualidad está en 1.75.

El Gobierno proponía aumentar el Mínimo no Imponible a partir del cual se iban a comenzar a pagar Bienes Personales con lo cual se iba a tributar a partir de 100 millones de pesos en lugar de 27 millones como está en la ley vigente y con una alícuota 0,5 al 1,5 cuando en la actualidad está en 1.75.

La restitución del impuesto a las ganancias fue rechazada por 41 contra 31 por lo cual si Diputados no lo restituye estos artículos quedará vigente la ley sancionada en el 2023 por lo cual solo pagan los sueldos superiores a 15 salarios mínimos que en la actualidad representa uno 3,5 millones de pesos mensuales brutos.

La restitución del impuesto a las ganancias fue rechazada por 41 contra 31 por lo cual si Diputados no lo restituye estos artículos quedará vigente la ley sancionada en el 2023 por lo cual solo pagan los sueldos superiores a 15 salarios mínimos que en la actualidad representa uno 3,5 millones de pesos mensuales brutos.

, ya que, a los 33 senadores de Unión por la Patria se sumaron los sufragios de los radicales Maximiliano Abad, Martín Lousteau y de María Huala (PRO), Edgardo Kueider (Unión Federal), Mónica Silva (Juntos por Río Negro) y Federal Edith Terenzi (Cambio Federal) y los santacruceños Jose Carambia y Natalia Gadano. En el caso de Ganancias el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los solteros y de 2,3 millones para los casados y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.

La intención de restituir Ganancias era que las provincias recuperen los recursos que perdieron cuando el año pasado a instancias del entonces ministro de Economía Sergio Massa se eliminó la cuarta categoría y solo se mantuvo el tributo para los sueldos altos lo que implicó una pérdida para la Nación y las Provincias de tres billones de pesos.

La intención de restituir Ganancias era que las provincias recuperen los recursos que perdieron cuando el año pasado a instancias del entonces ministro de Economía Sergio Massa se eliminó la cuarta categoría y solo se mantuvo el tributo para los sueldos altos lo que implicó una pérdida para la Nación y las Provincias de tres billones de pesos.

planteó que, al haberse eliminado el título, no tenía sentido votar un artículo en forma separada. La posición de Tagliaferri fue respaldada por . También se aprobó en particular las nuevas escalas del Monotributo y el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor .

. En el último tramo hubo una polémica cuando se aprobó los cambios para las regalías mineras y allí el santacruceño José Carambia pedía que se eleve al 5 por ciento, pero el senador libertario Ezequiel Atauche rechazó ese pedido y planteó que para los actuales emprendimientos se mantendrá en el 3 por ciento y solo se elevará en el caso de las nuevas inversiones.

Con información de agencias.

