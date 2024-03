Gobernadores contra el narcotráfico: “Deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”

Los gobernadores del país se unieron en un comunicado para expresar su apoyo al mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuya provincia enfrenta una feroz escalada de violencia y en la que en los últimos días se ejecutaron cuatro crímenes con sello narco.

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que —con distinta formas— afecta a todas las jurisdicciones”, expresaron.

“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, agregaron.

“Los gobernadores de las provincias argentinas y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al gobierno y pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional. A su vez, manifestamos nuestra firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe”, concluyeron.

La carta lleva la firma de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfran (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicilloff (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quíntela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Saenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Leandro Zdero (Chaco) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El apoyo de los gobernadores en redes

La violencia y terrorismo del narcotráfico no reconoce límites ni fronteras. La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones importantes; o decide el Estado y la sociedad o deciden las mafias.



Los Gobernadores de todo el país acompañamos a @MaxiPullaro y al pueblo… pic.twitter.com/0SK0juNhEg — Nacho Torres (@NachoTorresCH) 13 de marzo de 2024

Los Gobernadores de todo el país y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento a @maxipullaro y al pueblo de Santa Fe.



Apoyamos las medidas tendientes a combatir el narcotráfico y el terrorismo. pic.twitter.com/abaQf0DGIx — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) 13 de marzo de 2024

Los Gobernadores de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento y nuestra decisión de colaboración con el pueblo de Santa Fe y su gobernador, @maxipullaro, en la lucha contra el narcotráfico. Un problema federal que… pic.twitter.com/Ogy6BjPtWY — Axel Kicillof (@Kicillofok) 13 de marzo de 2024

Los Gobernadores de las provincias y el Jefe de Gobierno de Buenos Aires nos solidarizamos con el Gobierno de Santa Fe y su pueblo.

Apoyamos las medidas de seguridad para combatir de manera contundente el narcotráfico y el terrorismo. pic.twitter.com/i0v2uKf2ok — Gustavo Melella (@gustavomelella) 13 de marzo de 2024

Los Gobernadores de las provincias argentinas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de… pic.twitter.com/G2wvEO7mkc — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) 13 de marzo de 2024

Todos los Gobernadores de las provincias y el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, nos solidarizamos con @maxipullaro y el pueblo Santa Fe. Apoyamos todas las medidas que sean necesarias para combatir de manera contundente el narcotráfico y el terrorismo. pic.twitter.com/aynx7ForGe — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) 13 de marzo de 2024

MM.