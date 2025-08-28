El Gobierno busca retomar la iniciativa y anunció que insistirá con el proyecto para “penalizar” a quienes alteren el equilibrio fiscal

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este jueves que Javier Milei “estará enviando en las próximas horas al Congreso el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Financiera y Monetaria”, además de condenar los ataque con piedras contra la comitiva que encabezaba el mandatario este miércoles en un acto de campaña electoral en lomas de Zamora y desligar al Gobierno de los audios filtrados por Diego Spagnuolo.

En cuanto al proyecto que busca “penalizar” a quienes alteren el equilibrio fiscal, el portavoz aseguró que la normativa “tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y entre sus principales puntos establece que el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario”, además de aclarar que quedará “prohibido sancionar presupuestos deficitarios y las prórrogas presupuestarias también deberán mantener como mínimo un resultado equilibrado”.

Según Adorni, la iniciativa “prohíbe los gastos extrapresupuestarios y los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados. Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto ”, concluyó.

Hace 20 días, en un mensaje grabado y con un discurso leído, rodeado por el equipo económico, el presidente Javier Milei había anunciado que presentaría un proyecto de ley para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal” y había acusado a la oposición de “promulgar leyes que irremediablemente llevan a la quiebra” y de provocar un “genocidio” de las generaciones futuras.

Según el Presidente, “cada peso que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”, sostuvo y agregó que el objetivo de su gobierno es establecer “una regla fiscal estricta que le exige al sector público obtener un resultado financiero con equilibrio y superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”.

Además, insistió: “No está proponiendo otra cosa que o más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender”.

Hay “dos personas detenidas por atentar” contra Milei en Lomas de Zamora

Sobre los hechos durante el acto de campaña del Presidente en provincia de Buenos Aires de este jueves, Adorni confirmó que hay dos personas detenidas luego de “atentar contra el presidente Javier Milei junto a la comitiva que lo acompañaba en la recorrida que intentó llevar adelante en la localidad de Lomas de Zamora” este miércoles.

En una atípica conferencia, breve y sin preguntas, sostuvo que Milei se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando desde Olivos, para luego participar del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).

“Dos personas fueron detenidas por atentar contra el presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba en Lomas de Zamora”, relató el funcionario y aclaró que el Gobierno no dispondrá “ningún feriado por los hechos de ayer”.

Además, aseguró que al Ejecutivo le “sorprende el silencio de algunos paladines de los derechos humanos con vocación selectiva para repudiar atentados”. Y agregó: “No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”.

Los audios de Spagnuolo

Sobre las filtraciones de los audios en los que se escucha al ahora extitular de Andis, Diego Spagnuolo, acusar de presunta corrupción y cobro de coimas a diferentes funcionarios de la gestión libertaria, Adorni reafirmó que el Gobierno “inició una auditoria interna en la ANDIS”, al tiempo que destacó que tanto Martin como Eduardo Menem “aclararon que no tuvieron vínculo con las contrataciones”.

Para el vocero, “no es casualidad que salgan a la luz a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”. Y en sintonía con la cruzada contra el gobernador Axel Kicillof, dio a conocer que el mandatario provincial “rechazo de manera sorpresiva 60 camiones cargados de yerba mate que el ministerio de Capital Humano puso a su disposición y que habían sido comprados bajo la gestión de Alberto Fernández y este Gobierno decidió distribuirla. Mencionaron que no contaban con la capacidad para retirarla o almacenarla”, dijo Adorni, quien culpó a la gestión Kicillof de iniciar “en paralelo un proceso de adquisición de alimentos que incluye 916.000 paquetes de yerba mate por un importe de 953 millones de pesos”.