Con un Gobierno confiado en su aprobación, el Congreso comenzará a tratar la ley ómnibus el martes

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la próxima semana a las primeras reuniones informativas conjuntas para empezar a tratar el proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso en sesiones extraordinarias. Funcionarios del gobierno nacional expondrán sobre la iniciativa de La Libertad Avanza ante los legisladores que integran las Comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

Si bien todavía resta definir qué miembros del gabinete de Javier Milei participarán de las reuniones informativas, el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, ya le pidió a los legisladores que preparen sus consultas y se las informen con antelación. Las preguntas deberán ser remitidas en el curso de los próximos tres días por correo electrónico.

Las exposiciones de los funcionarios ─que también podrán realizarse vía zoom─ permitirán saldar dudas respecto de un proyecto que despertó fuertes resistencias de parte de la oposición, gremios y algunos sectores de la sociedad civil. Pese a estas recientes críticas y rechazos, el gobierno confía en que el proyecto se apruebe en el Congreso con muy pocos cambios.

“Tiene que salir casi como está, si hay algo que aclarar como lo del capítulo de la pesca, se hará. Pero no vamos a someter el texto a los 50 lobbies que existen. Naturalmente, algún cambio habrá, cuando los artículos se voten en particular alguna cosa no quedará, pero la voluntad del gobierno es que la ley salga casi como fue mandada”, indicaron desde el círculo íntimo del Presidente.

El mandatario libertario prevé el acompañamiento legislativo de casi todos los bloques a excepción de Unión por la Patria y la Izquierda. En un primer círculo de aliados se encuentran los diputados del PRO y, desde La Libertad Avanza, esperan que la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal ─el interbloque liderado por Miguel Ángel Pichettto─ y los peronistas no kirchneristas también brinden su apoyo a la ley ómnibus.

El Gobierno habría negociado ya con los gobernadores a quienes responden los legisladores peronistas para garantizar su apoyo a este megaproyecto y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la desregulación económica. A cambio, se restaurará el Impuesto a las Ganancias quitado por el exministro de Economía, Sergio Massa, de modo que las provincias recuperen los fondos coparticipables que dejaron de percibir en los últimos meses del 2023. “Están todas quebradas las provincias, no pueden ni pagar los sueldos”, señalaron desde el círculo del Presidente para graficar la presión a la que están sometidos los mandatarios subnacionales.

Por este motivo, desde la administración libertaria, tampoco descartan el apoyo de algunos diputados kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, pese al duro rechazo de Axel Kicillof al ajuste y las reformas de Milei expresadas en el DNU y la ley ómnibus. Antes de las Fiestas, el gobernador bonaerense había convocado a distintos dirigentes peronistas ─entre ellos, Sergio Massa y Máximo Kirchner─ para empezar a organizar la resistencia al DNU anunciado por el economista en cadena nacional.

El gobierno nacional no sólo se mostró optimista respecto del destino de sus proyectos de reforma en el Congreso, sino que también desmintió los rumores de fuertes internas al interior de la gestión de La Libertad Avanza. Según trascendió en los últimos días, las disputas en la jefatura de Estado podían resultar en la renuncia de un ministro a menos de un mes de haber asumido la presidencia.

Sin embargo, allegados a Milei descartaron tales versiones. “No hay ninguna interna, no hay nada de halcones y palomas. La realidad es que dentro del Gobierno hay más dialoguistas y menos, en muchos casos según el rol que le toca jugar a cada uno, pero la postura sigue siendo una”, advirtieron en clara referencia a las corrientes internas que consumieron a Juntos por el Cambio durante la campaña electoral para los comicios presidenciales del 2023.

ACM con información de agencias.