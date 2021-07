El Gobierno confirma que evalúa una "modificación al marco normativo" para la compra de vacunas

El Gobierno nacional evalúa una "modificación al marco normativo" que permite la compra de vacunas en medio de la pandemia por coronavirus, para la adquisición de fármacos de laboratorios que no cumplen los requisitos de la ley, como Pfizer.

"Hoy evaluamos si hay que hacer una modificación en aquel marco normativo para avanzar con los contratos", dijo anoche Santiago Cafiero en TN.

"Siempre hubo negociaciones, desde el primer día, con todos los laboratorios. Los estadounidenses exigían una normativa distinta. El presidente (Alberto Fernández) está evaluando resolverlo de una manera distinta, aún estamos trabajando en esta línea". amplió.

Por otro lado, sobre el cupo de 600 personas que pueden ingresar diariamente en los vuelos desde el exterior, Cafiero dijo que el 9 de julio -cuando venza el DNU vigente- se decidirá si se prorroga y fundamentó la medida en que "o se cierra las fronteras o se cierra la economía", al tiempo que reiteró que se sigue "desaconsejando viajar al exterior".

"Hace tiempo que transitamos esta gestión de la pandemia; son decisiones dilémicas, o cerramos las fronteras o la economía", expresó el jefe de Gabinete.

"Es esencial que quede claro que no tomamos decisiones intempestivas para causarle nuevos problemas a la gente", subrayó el jefe de Gabinete. Sobre este punto, aseguró que "son decisiones sanitarias, no logísticas; estas decisiones se vienen tomando hace tiempo", anticipó que "no se van a abrir todos los vuelos como había antes" y recordó que "desde el 24 de diciembre se vienen restringiendo vuelos".

Acerca de la vacuna Sputnik-V, destacó la llegada de "uno de los cargamentos más grandes de componente 1" y valoró que la Comisión de Inmunizaciones "dio un dictamen sobre el vencimiento de vacunas y arrojó que las vacunas que se están aplicando acá son muy efectivas".

En tanto, sobre la campaña de vacunación, Cafiero puso de relieve que "solo en junio se vacunaron ocho millones y medio de personas" y reiteró que "las medidas de restricciones de circulación, con el semáforo, son medidas de cuidado para darle tiempo" a la inmunización.

"Hoy llegamos al 37% de la población con una sola dosis, son números de Europa hace veinte días y muy por encima de la media de América Latina", apuntó.

En cuanto a la vacuna Pfizer, el jefe de Gabinete aclaró que aún "no está aprobada para uso pediátrico" en el país. "Es un dato de la realidad. La Anmat, que tiene muchísimo prestigio en el mundo, todavía no aprobó ninguna vacuna para uso pediátrico. Hay pocos países que lo hacen. Sinopharm se está usando en niños, hemos cerrado una compra importante", subrayó Cafiero.

NB con información de agencia Télam.