El Gobierno confirmó el cierre definitivo de la planta ex Ciccone, a la que definió “emblema de la corrupción kirchnerista”

El Gobierno anunció hoy el cierre definitivo de la ex Ciccone Calcográfica, tras haber iniciado un proceso de reestructuración de la Casa de Moneda. Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales, en un mensaje en el que afirmó que la compañía es uno de los “grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”.

“En el día de hoy hemos cerrado definitivamente la planta ex Ciccone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, inició Adorni su mensaje en su cuenta en la red social X. “El Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales. Fin”, concluyó el funcionario.

A comienzos de octubre, Adorni había anunciado la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la Casa de Moneda. En aquel momento, el vocero presidencial había afirmado que “la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”.

La ex Ciccone fue adquirida por el ex vicepresidente Amado Boudou, destinada a imprimir papel moneda y otra documentación oficial del Estado nacional. Incluso, por esta tarea el exfuncionario fue condenado a 5 años y 10 meses en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

DM