El Gobierno le quitó acreditaciones a medios que publicaron notas vinculadas a la supuesta red rusa de espionaje

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció este lunes que el Gobierno impidió el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de varios medios de comunicación. Según el gremio, la medida constituye un acto de censura directa contra el periodismo crítico.

“El Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados. Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad”, expresó el sindicato en sus redes sociales.

El gremio encuadró lo ocurrido dentro de lo que describió como una política deliberada del Ejecutivo: “Este episodio se suma a los graves ataques y el hostigamiento sistemático que el Gobierno realiza sobre la actividad de prensa, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol de control de los actos de gobierno.”

La justificación esgrimida por el Gobierno para inhabilitar el acceso tiene como trasfondo una investigación internacional que señala a una red de inteligencia rusa, denominada “La Compañía”, como presunta financiadora de notas periodísticas críticas a la gestión de Milei publicadas en medios argentinos durante 2024. Según relató el periodista Javier Slucki, de El Destape, uno de los medios afectados, al llegar a Casa Rosada le informaron que su huella estaba inhabilitada, y la justificación dada fue el “espionaje de medios a través de los servicios rusos”.

Slucki precisó además que la restricción “baja directamente de la Oficina de Comunicación” y remarcó que “la denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada en ningún punto”.

Para el SiPreBA, ese contexto no justifica en ningún caso una restricción al ejercicio profesional: los periodistas acreditados tienen el derecho y la obligación de cubrir los actos de gobierno, y ninguna acusación sin sustento judicial puede usarse como herramienta para bloquear ese acceso.

Según supo este medio, a un grupo de periodistas acreditados les sacaron la huella con el justificativo oficial de que se trata de “una medida preventiva hasta que se esclarezca la situación”. “No tienen ninguna culpa los periodistas, el problema es con los medios”, dijo una fuente del Gobierno. Desde este martes citarían en la Casa Rosada a los directivos de los medios involucrados.

Según supo este medio, la medida fue replicada en la Cámara de Diputados, que conduce Martín Menem. Quedaron suspendidas las acreditaciones de los periodistas que realizaban la cobertura para esos medios.