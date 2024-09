Presupuesto 2025: el Gobierno también quiere negociar con el kirchnerismo

El Gobierno quiere abrir el juego con el kirchnerismo para que Javier Milei tenga su presupuesto 2025. Esa definición salió este mediodía de la Casa Rosada tras una reunión de Guillermo Francos y Luis Caputo con las espadas legislativas de La Libertad Avanza. El encuentro fue el puntapié formal de la estrategia parlamentaria que aplicará el oficialismo para alcanzar la sanción de la ley en el Congreso.

En el cónclave con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía estuvieron José Luis Espert y Ezequiel Atauche, los titulares de las comisiones de Presupuesto en Diputados y el Senado, respectivamente. También participaron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No estuvo Victoria Villarruel, que maneja la agenda de la Cámara alta.

Planificaron convocar para los próximos días a reuniones con todos los jefes de bloque, incluido Unión por la Patria, antes del comienzo del tratamiento en la comisión de Diputados, supo elDiarioAR. También está al caer la confirmación de que Caputo participará del debate parlamentario, una instancia que la oposición espera con mucha expectativa para poder hacerle preguntas directas al ministro. Fuentes oficiales ratificaron que el funcionario expondrá ante los legisladores, aunque ya se ausentó cuando el Gobierno envió las dos versiones de la ley Bases de desregulación económica.

Tanto la presencia de Caputo como de Espert y Atauche fueron las señales clave de la estrategia que busca diagramar el Gobierno. “Se articuló la estrategia para el tratamiento en ambas cámaras del Presupuesto 2025. La idea es hacerlo en conjunto para que no tengan que arrancar de cero cuando se trate en el Senado”, planteó un vocero a este medio, a partir de que el debate comienza por Diputados y, tras su aprobación, el proyecto es girado a la Cámara alta.

Las reuniones con los bloques de ambas cámaras se desarrollarían en paralelo en los próximos días: Espert se reuniría en Diputados y Atauche, en Senado. Tras ese primer momento, se comenzaría el tratamiento formal en el ámbito de comisiones. El senador libertario confirmó en diálogo con periodistas en Casa Rosada que eso ocurrirá ya la semana que viene, aunque no está definido el día. “Primero irán invitados de los bloques y luego, en una segunda instancia, funcionarios del Gobierno”, dijo Atauche.

La intención del oficialismo de convocar al diálogo hasta al peronismo revela la necesidad de Milei para que no fracase el proyecto de estimación de gastos del año que viene, abrazado al pilar libertario de “déficit cero”. “La idea es con todos los bloques, UP incluido”, apuntó un operador parlamentario. Si efectivamente ocurre, sería un hecho inédito porque el Gobierno no considera al kirchnerismo como parte de los bloques “dialoguistas”.

Los libertarios están obligados a tener que negociar con la oposición, sobre todo para lograr el despacho de mayoría que luego se lleve a votar al recinto para su media sanción. La tarea no es sencilla, ya que casi el 44% de los miembros son diametralmente opuestos al Gobierno: de los 48 diputados con firma, 20 son de UP y el FIT tiene uno.

