Presupuesto: el primer reto para el oficialismo es juntar la mayoría de firmas de la comisión, donde el 44% va por el rechazo

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados será en los próximos días la caja de resonancia de la gran discusión política nacional: el primer presupuesto elaborado por la gestión de Javier Milei en un contexto de ajuste, recesión y déficit cero como objetivo primordial de la administración libertaria.

La estratégica comisión, presidida por el oficialista José Luis Espert, está definiendo por estas horas el cronograma de trabajo y qué funcionarios nacionales expondrán para defender el proyecto. Al respecto, la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, no está confirmada pese a que es el representante del Poder Ejecutivo que por definción debería responder por el Presupuesto.

La comisión que analizará el Presupuesto 2025 y elaborará un dictamen para que se pueda votar en el recinto está integrada por 48 diputados. La Libertad Avanza debería lograr que la mayoría de ellos firme un dictamen negociado. Pero la tarea no es nada sencilla, ya que casi el 44% de los miembros, se descuenta, firmará un dictamen de rechazo: son 20 kirchneristas y un trotskista.

• El bloque de Unión por la Patria (UP) tiene 20 de esos 48 miembros.

• La izquierda tiene un representante, Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda).

• La Libertad Avanza y sus bloques aliados, el PRO y el MID, suman 15 legisladores en esta comisión.

• Hay 6 diputados radicales.

• Hay 2 de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto.

• Hay 2 de Innovación Federal, el bloque que responde a los gobiernos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro.

• Hay uno de la Coalición Cívica.

• Y hay uno de Producción y Trabajo.

Con esta distribución, el oficialismo deberá sumar el apoyo de los radicales y de integrantes de otros bloques dialoguistas para alcanzar el número necesario de firmas y obtener un dictamen de mayoría.

“Es un presupuesto que busca tener chances de aprobación, porque no hay ningún recorte dentro del presupuesto, no hay ningún sector que diga: 'Che, pero a mí me van a sacar'”, dijo el radical Martín Tetaz, uno de los integrantes de la comisión, quien sin embargo alertó que “el gasto en educación, particularmente en universidades, fue el que más cayó este año, cayó casi 40%, y es el que menos crece hacia el año que viene: el 8% nominal, con la expectativa de que la inflación va a ser 18%”.

El PRO, por su parte, ya avisó que exigirán que en el proyecto se contemple la devolución de fondos coparticipables al bastión partidario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo dispuso en un fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A estos planteos partidarios hay que añadirles los reclamos distritales: como cada año, los gobernadores van a tallar en la discusión del Presupuesto 2025.

El dictamen de mayoría de la comisión no garantiza la victoria en el recinto (donde el presupuesto no exige ninguna mayoría especial sino que puede aprobarse por la mayoría absoluta de los presentes en la sesión, pero hay que juntarla). Sin embargo, sí es un paso previo importante en lo institucional, porque habilita la discusión en el recinto, y en lo político, porque es un indicador de que se llegó a un acuerdo para que la iniciativa avance y sea sancionada.

