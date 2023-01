Grabois suma tensión y apunta a Massa y a Tolosa Paz: “La próxima vez Lago Escondido va en alguna de sus mansiones”

Juan Grabois planificó durante un mes su mediática excursión a Lago Escondido, cuando denunció la ocupación del espejo de agua por parte del magnate Joe Lewis. Finalmente la llevó a cabo el 27 de diciembre, sabiendo con antelación que entre Navidad y Año Nuevo era más laxa la seguridad privada del magnate inglés. Ahora el dirigente subió su apuesta: en un texto que publicó anoche en su cuenta de Facebook, advirtió que podría haber nuevas intervenciones de ese tipo, pero ya contra empresarios y funcionarios nacionales.

“Que mejor no le saquen más nada a ningún trabajador pobre de este país después del 20 de enero, ni sus derechos actuales ni sus derechos futuros, porque la próxima vez Lago Escondido va en alguna de sus mansiones a gritarles en la cara nuestra verdad”, escribió el referente del MTE y del Frente Patria Grande, aliado del gobierno del Frente de Todos.

Alentado por repudiar el operativo de la Policía de la Ciudad de ayer contra los vendedores ambulantes en el barrio porteño de Once, Grabois cuestionó al macrismo y al kirchnerismo por igual. Incluso hizo menciones al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, figuras en el último tiempo muy cuestionadas por todos los movimientos sociales oficialistas, ante el recorte al programa Potenciar Trabajo.

“Es algo paradójico cómo les molestan los planeros que supuestamente no trabajan y al mismo tiempo les molestan los manteros que evidentemente sí trabajan. En realidad, lo que les molesta son los pobres y si están organizados, peor. Les molesta cualquier trabajador que no sea un individuo aislado y sumiso que se deja atropellar por los de arriba”, apuntó Grabois, dirigente de diálogo directo con Cristina Kirchner y el papa Francisco.

Luego de defender “a los que el sistema descartó” –donde mencionó desde cartoneros a “quinteros boli” o “los pibes de visera”–, criticó a los funcionarios nacionales. “Los chetos sinvergüenza puertomaderences del Ministerio de Desarrollo Social que los vigilantean en vez de ayudarlos”, dijo sin mencionarla sobre Tolosa Paz, domiciliada en Puerto Madero, uno de los barrios más caros de la Capital Federal.

También se despachó contra Massa, con quien Grabois llegó a negociar personalmente –según supo elDiarioAR– el bono para personas en situación de indigencia que se entregó a fines del año pasado a partir de la recaudación del llamado dólar-soja. Incluso llegó a amenazar con romper con el FdT, decisión que finalmente no tomó por la promesa del tigrense de abrir la billetera. Y recordó la reciente condonación de deuda por $140 mil millones a Edesur y Edenor –justamente de José Luis Manzano y Daniel Vila, amigos de Massa–.

“Los quieren hacer sentir culpables de cobrar un complemento miserable de ingresos como si fuera regalo de ellos, los denigran o les niegan presupuesto a las causas sociales para bajar el gasto y chupamediar al Fondo Monetario Internacional pero haciéndose bien los boludos les condonan deudas multimillonarias a sus amigos dueños de EDENOR y EDESUR, subsidian a los sojeros, sostienen exenciones impositivas de multinacionales…”, se leé en uno de los párrafos del texto.

“Ajústense ustedes, ajusten a sus empresarios y financistas, antes de meter la mano en el bolsillo de la gente”, reclamó Grabois. En la última semana del 2022, el MTE –como parte de la UTEP– aceptó una tregua con Tolosa Paz ante el compromiso oficial de entregar un nuevo bono a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo en abril. Los piqueteros oficialistas habían llegado a hacer una inédita movilización contra su propio Gobierno, que terminó en las puertas de Economía.

La queja tenía origen en que el aguinaldo de fin de año se dividió en dos cuotas de $6750 –una en diciembre y otra en enero–, ya que la Casa Rosada necesitaba achicar el rojo del balance anual. Como publicó elDiarioAR, Massa exigió tampoco recargar los gastos públicos en el primer trimestre del nuevo año, y por eso el nuevo bono de $17.000 a beneficiarios de planes será en abril. “Los mantenidos son los multimillonarios, el 1% y algunos parásitos de la política que los hay; pero no son ni los cooperativistas ni los militantes sociales”, rechazó Grabois en su carta.

Justificó hacia el final sus últimas manifestaciones, en la misma semana en que fue sobreseído por el juez Daniel Rafecas –en la causa impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli– por haber dicho en el Puente Pueyrredón que “iba a correr sangre” si no se estipulaba un Salario Básico Universal, medida que la gestión de Alberto Fernández ya descartó. “Vamos a estar defendiendo cada centímetro de nuestra soberanía de las multinacionales expoliadoras y los piratas que con yuta, macristas, jueces, periodistas, patotas y la inestimable colaboración de algunos que diciendo de pico defender las banderas que nosotros sostenemos, en la práctica cambian la justicia del pueblo por poder para sí mismos, por congraciarse con los factores de poder”, escribió.

Y alertó de más escraches durante el año electoral, justo cuando Grabois está acordando, supo elDiarioAR, el apoyo de las candidaturas de dirigentes del Movimiento Evita en distritos del conurbano para pelearle al peronismo histórico, como Leo Grosso en San Martín y Patricia “Colo” Cubría –esposa de Emilio Pérsico– en La Matanza. En la disputa nacional, Grabois acompaña el coqueteo de Wado de Pedro como presidencialista del kirchnerismo, aunque también dijo que oficializará su postulación si el ministro no se presenta. “Sigan juntándose las lacras del gorilaje, los serviles al poder de turno, los periodistas cometeros, los jueces de la injusticia, los Ercolini y Stornelli de la vida, la caterva de envidiosos y resentidos de la política... juntense toditos y sigan pegando que nosotros aguantamos los trapos y nos van a ver cada vez más seguido, van a ver más acciones de resistencia no violenta pero si vehemente, van a ver cartoneras en el congreso, más villeros, más pibas, más militantes de causas justas”, advirtió. Y cerró: “No todos queremos ser amigos de Lewis. No todos queremos ir al sauna del Lago Escondido”.

MC