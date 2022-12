Grabois, sobre el bono de fin de año: “Es un escupitajo en la cara de los pobres”

Tras el anuncio del Gobierno, a través de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, sobre el bono de $24 mil que otorgará a trabajadores en relación de dependencia y de $13.500 que se dará a quienes integran el programa Potenciar Trabajo, el dirigente del MTE, Juan Grabois, se explayó en contra de esas cifras y las consideró como “una burla” por parte del Ejecutivo.

Las bajas del Potenciar Trabajo son un abuso de autoridad

“Me parecen una burla los montos”, dijo el dirigente social en diálogo con La Inmensa Minoría por Radio con Vos, al tiempo que agregó que “ni Macri se animó a tanto”, en sintonía con lo manifestado en las últimas horas por Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y dirigente clave del Movimiento Evita.

Asimismo, Grabois explicó que, según la ley, el Potenciar Trabajo no es un plan, sino “un Salario Social Complementario” para quienes trabajan en la economía popular, y detalló la forma en que se aplica: “el monto del Potenciar Trabajo complementa lo que los trabajadores ganan con la producción de las cooperativas para facilitarles la competencia con empresas ya capitalizadas”.

De esta manera, el dirigente criticó la nueva normativa que establece que los beneficiarios del Potenciar Trabajo no deben tener ingresos superiores a $110 mil: “Si vos lograste cumplir con el fin del programa, que es crear trabajo, te castigan. Es lo que se llama la trampa de la pobreza. Si vos lográs registrar tus ingresos y mejorar tu situación, te sacan la ayuda, entonces nunca vas a querer blanquear lo que estás ganando”, dijo.

Para Grabois, los $27 mil que perciben los beneficiarios es tan solo “la mitad del salario mínimo, que está por debajo de la línea de indigencia para una familia tipo”, con lo cual el monto del bono “después de este año de perdida de poder adquisitivo es un escupitajo en la cara de los pobres”.

Además, apuntó de nuevo contra el gobierno de Alberto Fernández al remarcar la existencia de “una cantidad de contradicciones que me pesan en el corazón como votante del Frente de Todos”. Sobre los dichos del Presidente en el discurso por sus tres años de gestión, en referencia a un crecimiento del PBI del país, el dirigente insistió en que se trata de una “redistribución regresiva del ingreso. Es decir, se aumenta la torta pero se reparte peor. Si vos, en un proceso de crecimiento económico, tenés aumento de la pobreza, algo está mal en tu política económica”, sentenció.

En cuanto a sus críticas al Gobierno del Frente de Todos, Grabois aclaró que, si bien forma parte de una coalición política, eso no le impide ser crítico: “Yo toda mi vida trabajé para un sector social. Cuando a ese sector social se lo perjudica, me peleo, y cuando avanza, no me peleo”, señaló, al tiempo que pidió para el espacio oficialista “una renovación muy fuerte, generacional, ideológica, en términos de ética personal”. En ese sentido, Grabois consideró que el paso al costado de Cristina Kirchner en cuanto a una candidatura en 2023, haría más fácil ese recambio: “Voy a decir algo que les va a caer mal a muchos compañeros: yo creo que facilita la renovación y que ella va a apoyar ese planteo”.

El dirigente Grabois también consideró, sobre el fallo judicial que dispuso el pago del Potenciar Trabajo a quienes lo habían perdido por comprar dólares, que el tema de los planes irregulares “es una mentira”. “Esto de que los trabajadores pobres no puedan gastar la plata que se ganaron para disfrutar un poco de la vida y escuchar una canción, a mí me parece cruel”, concluyó.

Con información de Diario con Vos.

