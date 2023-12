Guillermo Francos confirmó que Milei presentará un proyecto para eliminar las PASO

El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó hoy que el presidente electo, Javier Milei, convocará a sesiones extraordinarias y enviará al Congreso un proyecto para que se eliminen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Según indicó el funcionario que asumirá el próximo 10 de diciembre en una entrevista para LN+, este será uno de los temas que integrará la Ley Ómnibus que busca aprobar el dirigente de La Libertad Avanza.

Respecto de la conformación del gabinete que deberá asumir en una semana, el ex presidente del Banco Provincia aseguró que, más allá de los cargos ya anunciados públicamente, “hay conversaciones muy avanzadas” para que el ex diputado y ex candidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio, Luis Petri, encabece la cartera de Defensa. También falta el anuncio oficial de Milei respecto de quien estará al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero ya está definido el titular del organismo.

Francos se refirió, a su vez, al debate en torno a la conducción de las Cámaras del Congreso y la necesidad que tiene Milei de negociar con diputados y senadores de otros espacios para aprobar proyectos dado el pequeño bloque legislativo con el que cuenta. En sentido, el futuro ministro del Interior explicó que La Libertad Avanza está abierta al diálogo “con todos en distintas circunstancias”, pero rechazó cualquier alternativa de generar un interbloque con otro espacio. “No queremos ser ni peronistas 2.0 ni Juntos por el Cambio 2.0. Somos un espacio político que obtuvo un reconocimiento popular enorme”, planteó.

En materia económica, el funcionario libertario ratificó la voluntad del presidente electo de reducir el Estado y avanzar hacia una “reestructuración del organigrama público, donde hoy hay ministerios que están superpoblados que se tendrán que reducir”. Dicho recorte no sólo alcanzará a las dependencia del Poder Ejecutivo, sino que también afectará al sistema judicial.

Francos también buscó llevar tranquilidad a la población respecto del tipo de cambio y desmintió el riesgo de una posible escalada en su precio luego del 10 de diciembre. De hecho, en las últimas semanas, la divisa estadounidense inició una tendencia a la baja y el blue ya ronda los $950 luego de marcar un valor récord tras los comicios generales del pasado 22 de octubre.

“Yo me quedaría tranquilo con el dólar, porque no veo motivo por el cual hubiera una disparada”, expresó en la entrevista. Además, consideró que el dólar oficial podría llegar hasta los $600 o $650, un valor que consideran razonable dado el atraso que arrastra actualmente la divisa.

ACM con información de agencias.