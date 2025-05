Hirieron al padre Paco durante la represión en la marcha de los jubilados

El padre Paco Oliveira, sacerdote que integra la congregación de Curas en Opción por los Pobres, resultó herido en el marco de la represión que llevaron adelante las fuerzas de seguridad contra los manifestantes de la marcha de los jubilados de los miércoles al Congreso contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. En un principio, pareció que se lo llevaban detenido.

Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes en las inmediaciones del Parlamento, que desde temprano amaneció completamente vallado. La represión dejó al menos un detenido, mientras que otros manifestantes, entre ellos jubilados y periodistas, también denunciaron agresiones.

“Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces, nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”, describió el padre Paco en diálogo con el canal C5N.

Olveira sufrió un corte debajo del ojo derecho. “Me siento bien. Seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal”.

“Hay un compañero que está demorado por la policía. Estábamos marchando sin hacer daño a nadie como todos los miércoles. La policía nos empezó a empujar de mala manera, el compañero quiso ayudar a una jubilada a levantarse y lo terminaron agarrando”, dijo a los medios. “Yo estoy en libertad, pero voy a entrar con él hasta que lo liberen”.

Durante una nota con el móvil de C5N, el padre Paco mostró su desazón por lo ocurrido: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no”.

En el marco de la represión, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. En esta ocasión, afectaron al candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda, Luca Bonfante. Hace unas semanas, se había visto afectado el diputado de esa alianza de izquierda, Alejandro Vilca.