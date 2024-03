Horarios, recorridos y actos: cómo será la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia

El primer Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia durante el gobierno de Javier Milei tendrá una convocatoria mucho más unitaria y amplia que en años anteriores, impulsada –en gran parte- por los numerosos discursos negacionistas de muchos integrantes del gobierno de La Libertad Avanza.

A 48 años del golpe de Estado de 1976, organismos de Derechos Humanos junto a diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales convocaron a una movilización que se dirigirá hacia la Casa Rosada este domingo 24 de marzo, a partir de las 12.

Horarios, organizadores y actos en CABA

Los organismos históricos de derechos humanos, junto con la CGT junto y las dos CTA, convocaron a marchar a partir de las 12 del domingo 24 de marzo para confluir en Plaza de Mayo, en torno de las 14, donde se leerá el documento oficial desde un escenario.

Entre los organismo convocante se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Arge

DMntina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó a las 11, frente a la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, donde desde 13, tendrá lugar un acto-festival en el que participarán referentes sindicales y del peronismo como Andrés “Cuervo” Larroque, Mario Secco, Cristina Caamaño, y Daniel “El Tano” Catalano, secretario general de ATE Capital.

Por su parte, la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y agrupaciones de izquierda coincidirán también en Plaza de Mayo, pero marcharán de forma diferenciada desde 9 de Julio y Avenida de Mayo, a partir de las 14. La lectura de su documento delante de Casa Rosada será a las 16:30.

Convocatorias en Mar del Plata y Rosario

En Rosario, la movilización por el Día de la Memoria comenzará a las 14 con una concentración en la plaza San Martín, mientras que cerca de las 15 los manifestantes partirán hacia el Parque Nacional a la Bandera.

En Mar del Plata, organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – APDH Regional Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Colectivo Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria Ex CCD ESIM Asociación Nacional de ex Presos Políticos - Hijos Resiste - Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste y Nietes Mar del Plata, convocaron a marchar desde Luro y Mitre desde las 15.

