Indagan a los tres detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner

La Justicia indagará este miércoles a los tres detenidos que tiene la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las inmediaciones de su domicilio de Recoleta. Los tres acusados por el intento de magnicidio fueron trasladados esta mañana a los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti ante nuevas evidencias sumadas a la investigación.

Atentado a CFK: detuvieron a una amiga de Brenda Uliarte tras el análisis de los celulares

La última detenida, Agustina Díaz, y los otros dos acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte arribaron en distintas camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al edificio de Comodoro Py 2002 donde aguardaban por separado ser llamados a la indagatoria, informaron fuentes judiciales

Agustina Díaz es la nueva detenida, será indagada por primera vez y contará con la defensa oficial de Juan Hermida, con quien se entrevistó el martes en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde está detenida y que es el mismo defensor que tiene Fernando Sabag Montiel.

Díaz es amiga de Brenda Uliarte, quien también detenida al igual que Sabag Montiel, fue imputada a raíz de las comunicaciones que hubo entre ambas ni bien ocurrió el atentado el primero de septiembre pasado.

A la nueva imputada también se la considera parte de quien atentó contra la vicepresidenta, pero la jueza María Eugenia Capuchetti además le tomará indagatoria a Sabag Montiel y a Uliarte.

Si bien ambos ya fueron interrogados lo serán de vuelta por la aparición de nuevas pruebas que los incriminan en este plan premeditado para cometer el hecho.

Incluso, surgió nueva prueba que complica a Uliarte con la planificación previa y el conocimiento del atentado cuando ella se había hecho la desentendida ante la Justicia y asegurado que sólo se trató de un acto cometido por su pareja del cual ella era ajeno.

En las últimas horas además, Cristina Kirchner se presentó como querellante lo que le permitirá tener acceso al expediente y solicitar medidas de prueba.

Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, son los abogados designados por la vicepresidenta y serán quienes durante este miércoles se presentarán en Comodoro Py con un escrito para formalizar la designación hecha en las últimas horas.

“No tiene nada que ver”

A las 8, dos abogados designados por el papá de Díaz llegaron a la sede judicial para interiorizarse sobre la acusación en contra de la joven, que aun debe aceptar a los nuevos defensores y entrevistarse con ellos, lo que demoraría el inicio de la indagatoria.

Según el abogado Javier Molina, “Agustina no va a declarar” por el momento en la causa y aseguró “no saber por qué” la joven se encuentra detenida.

“Por el momento, Agustina no va declarar y no entendemos por qué está detenida. Sería apresurado tomar alguna decisión sin tomar primero conocimiento de la causa”, indicó Molina en declaraciones a la prensa en la entrada a los Tribunales de Comodoro Py.

El letrado, quien aún no fue designado oficialmente por Díaz como su abogado, dijo que la joven “no milita en ninguna agrupación” y contó que era “compañera de escuela” de Brenda Uliarte, la pareja de Fernando Sabag Montiel, quien intentó disparar a la Vicepresidenta.

Molina también minimizó los mensajes que trascendieron sobre las conversaciones con Uliarte: “No tenían que ver con este hecho que se está investigando. (Agustina) Es una chica que no tiene antecedentes, solamente trabaja y estudia. En su momento cuidaba algunos chicos”, explicó la defensa.

Habló la abuela de Agustina

La abuela de la tercera detenida por el intento de atentado contra Cristina Kirchner reveló hoy cuál era el vínculo de su nieta con Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, ambos detenidos por el ataque a la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre, cuando ingresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti este martes detuvieron a Agustina Díaz, de 21 años, una mujer a la que Uliarte tenía agendada como “Amor de mi vida”, según se observó en el teléfono celular de la detenida que fue utilizado como prueba para esclarecer el caso.

Ante esto, Isaura dialogó con la prensa y lamentó que Díaz mantuviera una relación de amistad con la acusada de orquestar el intento de magnicidio.

Además, comentó cómo fue la reacción de su nieta al enterarse de la maniobra que se realizó en Juncal y Uruguay días atrás.

“La desgracia de encontrarse esa amiga...”, expresó desanimada la anciana desde la puerta de su casa en San Miguel, en la que vive con su hija y Agustina.

Según explicó, su nieta y Uliarte se conocen por haber asistido al colegio Juana Manso para cursar el secundario para adultos.

Su relación tuvo un corte por la pandemia, pero volvieron a ponerse en contacto desde hace un mes.

“Nunca hablamos de esas cosas políticas. Soy testigo de Jehová, así que esas cosas no hubo ni va a haber”, manifestó la abuela en diálogo con la señal de cable C5N.

Y continuó: “Completamente nada. Nadie habla de esas cosas.

Cuando nos sentamos a almorzar, los domingos al mediodía, ellos miran la TV, alguna película o serie. Mientras comemos ven eso.

Levantamos la mesa y se terminó. Cosas de política, en casa, no“.

A su vez, contó que al momento del atentado, Agustina “estaba acá (en su casa)” después de salir del colegio.

“Me despertó como a las 2 de la mañana y me dijo ´atentaron contra Cristina y el Presidente decretó feriado nacional´. Me despertó para contarme eso. Ella estaba sorprendida, me despertó para contármelo”, indicó.

Asimismo, prosiguió: “Agustina no tenía trabajo, estaba estudiando. La desgracia de encontrarse esa amiga...”, dijo Isaura, quien mencionó las actividades de su nieta: “No es de salir, de estar por ahí. Iba a la escuela, se volvía y seguía estudiando”.

Para finalizar, la anciana dejó en claro qué hubiera hecho su se enteraba de que su nieta habría planificado el ataque contra Cristina.

“Si me hubiera enterado, le habría dado una paliza. Porque no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio. Y eso se debe respetar”, aseguró.

Con información de NA.

