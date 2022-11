Insfrán dijo que “el atraso de Vidal debe ser mental” y la exgobernadora le respondió: “Violento, mitómano y autoritario”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, apuntó en un acto contra María Eugenia Vidal al decir que “vino un ratito y descubrió que nuestra provincia tiene un atraso de veintisiete años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan”. La respuesta de la exgobernadora bonaerense no se hizo esperar y, en Twitter, trató al mandatario peronista de “violento, mitómano y autoritario” y agregó: “Este es el gobernador modelo del kirchnerismo”.

“Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de veintisiete años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan”, dijo Insfrán en referencia a Vidal, en un discurso en un acto con la presencia del ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Horas atrás, el gobernador formoseño afirmó que “la política es diálogo para construir” y pelearse “tensa la relación de los pueblos”, al tiempo que sostuvo que la administración del Frente de Todos está haciendo “todo lo posible” para encauzar la economía.

“Hay que hablar. La política es diálogo para construir y cuando nos peleamos se tensa la relación de los pueblos. Y esto el pueblo lo percibe, lo siente y no es bueno. El pueblo tiene que estar feliz con sus gobernantes”, expresó Insfrán y agregó: “Tuvimos una pandemia anterior que empezó en 2015 con Macri, no debemos olvidar esa pandemia, que hoy estamos queriendo resolver, en lo más grave, en el plano económico”, dijo y añadió: “Hoy estamos queriendo resolver y ellos se quieren hacer los tontos”.

Vidal recorrió este lunes Formosa como parte de su gira por el interior del país donde en un momento aseguró que fue increpada por un grupo de personas, a las que identificó como enviados del gobernador Insfrán.

“No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora (de Buenos Aires), menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, sostuvo la dirigente.

Además, a través de sus redes sociales la referente de Juntos por el Cambio le mandó un mensaje a Insfrán: “Caminaré cada cuadra que haga falta para ponerle fin a 27 años de tiranía. Estamos cada vez más cerca de ponerle fin a los políticos que se quieren atornillar en el poder para siempre”, dijo, al tiempo que consideró que al mandatario formoseño “le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un ‘retraso mental’. Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo”, escribió la dirigente del PRO.

Horas antes, había asegurado que era “posible algo distinto y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer. Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan tres punteros me van a callar. No me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, afirmó.

