Interactivo: cómo cambió el gabinete de Milei en menos de un año

En menos de un año, un equipo distinto casi por completo. Este lunes Javier Milei encabezó una reunión junto a lo que llamó el “nuevo Gabinete”, tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y el ascensi de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, y la incorporación de Pablo Quirno como canciller y de Diego Santilli como ministro del Interior. El mandatario publicó una foto que, contrastada con otra de finales de noviembre de 2024, revela que la gestión libertaria sufrió muchos vaivenes en casi doce meses.

“EL MEJOR GOBIERNO DE LA HISTORIA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, publicó Milei el 28 de noviembre del año pasado junto a una motosierra. Allí el Presidente se mostró con Karina Milei, Francos como jefe de Gabinete, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), el secretario de Gabinete, José Rolandi y el del Interior, Lisandro Catalán, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, el asesor Santiago Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini y el vocero Manuel Adorni.

De todos ellos, la mitad sigue en carrera y el resto quedó afuera de la gestión. Ya la foto de este lunes marcó la salida de Francos y Catalán. Y hace dos semanas se había ido Werthein. La novedad esta vez fueron Santilli, diputado que ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y Quirno, hasta hace una semana secretario de Finanzas y ahora canciller.

De aquella foto tampoco sigue Herrera Bravo, quien murió el año pasado y fue reemplazado en Legal y Técnica por María Ibarzabal Murphy. Tampoco está Serenellini en la comunicación. Y ahora el ascenso de Adorni como jefe de Gabinete significará para su actual segundo, Javier Lanari, pasar a coordinar la comunicación oficial como secretario de Medios.

Sí se repiten Bullrich y Petri, quienes próximamente deberán dejar el gabinete para desembarcar en el Congreso.

El futuro jefe civil de las Fuerzas Armadas es la mayor incógnita del Gobierno. Circulan dos nombres: el de la actual jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Carrasco, y el del brigadier Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto. Para Seguridad, la favorita es Alejandra Monteoliva, actual número dos de Bullrich.

Sí se mantienen en sus cargos Pettovello, Caputo y Cúneo Libarona, aunque este último avisó que se iría tras las elecciones y ahora lo postergó para febrero. Y continúa como asesor Santiago Caputo, sin cargo formal pero con mucho poder de influencia como consultor.

Luego de la foto, Milei publicó en redes un video cuando ingresó a la reunión de gabinete y en el que se lo ve saludando uno por uno a sus funcionarios. El abrazo con Santiago Caputo es el más extendido, pero también tiene un momento memorable con Pedri, con quien se estrecha luego de unas zancadas y termina a los saltos.

