La Izquierda convoca a un acto en Plaza de Mayo “contra el pacto con el FMI”

El Frente de Izquierda Unidad anunció este martes un acto en Plaza de Mayo para el próximo sábado 11 de diciembre en rechazo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que contará con el apoyo de las diferentes organizaciones políticas que componen la alianza y organizaciones sindicales y piqueteras.

De acuerdo al comunicado oficial, “el acto fue resuelto en un plenario de organizaciones en el Parque Lezama, iniciativa del Frente de Izquierda Unidad. Participarán, junto a la izquierda, organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos y piqueteras, rechazando el pacto con el FMI y el ajuste que implicará contra el pueblo trabajador. Estarán presentes organizaciones sindicales como AGD UBA y Ademys, diferentes cuerpos de delegados y comisiones internas, como la Junta Interna Ate Indec, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, diferentes organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones que lucha en defensa del ambiente”.

Para Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, la convocatoria es en respuesta “al acto del 10, convocado por el kirchnerismo, que es una maniobra que busca ocultar el pacto con el FMI al que se encamina el gobierno y en el que coincide plenamente con la oposición de Cambiemos y con los ´libertarios´”.

De acuerdo a Solano, “el Plan Plurinacional es una estafa que a lo único que apunta es a destinar cada dólar al pago de deuda. El Frente de Izquierda Unidad ha planteado durante todo el año y a lo largo de la campaña electoral el rechazo al pacto contra el FMI. Al servicio de esa lucha están las bancas que asumimos esta semana, como sostuvimos en nuestros juramentos. El sábado convocamos a la población que rechaza al Fondo Monetario Internacional y que sabe que un acuerdo con el FMI será más ajuste contra los trabajadores y las condiciones de vida y ruinoso para el país a movilizarse a Plaza de Mayo este sábado”, concluyó.

Por su parte, Romina Del Plá, diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, sostuvo que “los elogios cruzados entre oficialismo y oposición de los últimos días dejan a la vista que en los une el acuerdo con el FMI. Discuten cómo aplicar el ajuste: si profundizarlo más o menos rápido. Pero van a votar de común acuerdo el pacto con el FMI que no representará ninguna salida ni solución de la crisis que somete al país sino por el contrario profundizará la crisis social y la liquidación de los derechos de los trabajadores. Lanzamos esta convocatoria y vamos por un plan de lucha para enfrentar un pacto que solo traerá ajuste, hambre y miseria para el pueblo trabajador”, remarcó la diputada.

La convocatoria para el sábado a las 16 es en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia la Plaza bajo la consigna “A la Plaza contra el Fondo: No al pacto con el FMI y al pago de la deuda”, y la firman APEL, CADHU, CEPRODH, Encuentro Militante Cachito Fukman, AGD UBA, Ademys, FETERA, SITRAREPA, Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente Lopez, Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano (AGIHM), Cuerpo de delegados y CD del SOEAIL, CTA Autónoma de Gral Rodríguez, CD ATE Almirante Brown - Presidente Perón, CD ATE Sur Lomas de Zamora, Suteba Ensenada, Suteba Matanza, Suteba Tigre, JI ATE Hospital Garraham, JI ATE INDEC, JI ATE INTI, Comisión Interna Morvillo, Comisión Interna Lustramax, Comisión Interna Hospital Italiano, Comisión Interna de GPS, Comisión Interna Apuba Facultad de Ciencias Sociales, Madygraf bajo gestión obrera, Trabajadores del Banco de Desarrollo de Jujuy en lucha contra los despidos, Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (ANCLA), Coordinardora Sindical Clasista (CSC), Corriente Sindical 18 de Diciembre, Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), Centro de estudiantes de Historia UNLU, Centro de estudiantes de Geografia UNLU, Centro de Estudiantes Terciario del IES Juan B justo, Centro de Estudiantes de Veterinaria (UBA), Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica (UBA), Centro de Estudiantes Ciencia y Tecnología (UNSAM), Centro de Estudiantes del IFDS 39 de Vicente Lopez, Centro de Estudiantes IFDS número 9, Centro de Estudiantes del ISEF N1 Romero Brest, Centro de Estudiantes Terciario del Lenguas Vivas JRF, Centro de Estudiantes del IFDS 113, Centro de Estudiantes IFDS 103, Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Juventud ambientalista, Vecinos autoconvocados contra la contaminación de Klaukol en Virrey del Pino, Asamblea Permanente de Guernica por Vivienda y Trabajo, Asamblea Permanente por vivienda y trabajo genuino Tigre/San Fernando, Asamblea Permanente de Desocupadxs de Noroeste, Asamblea Todo Fuego es Político (Campana), Barrios de Pie, Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re., Armando Conciencias, O.T.L.), ESPERANZA Revolucionaria y Socialista, Frente de Trabajadores (Coordinadora Clasista Anticapitalista), Frente de Organizaciones en Lucha, Frente de la Resistencia, Fdu, Mdt, MST Teresa Vive, MTR 12 de abril, MTR histórico, Movimiento 8 de octubre Quitilipi Chaco, Polo Obrero, Red de Trabajadores Desocupados, Informales y Precarizadxs, Reveldia, William Cooke, Arte en Resistencia Cultural de Neuquén y el Alto Valle, Biblioteca popular Eduardo Martedi, Editorial Marat, Hilo Rojo Colectivx Militante, Locomoción Tv, Partido de los Poetas, Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia, Defensorías de géneros zona sur, Isadora, Juntas y a la izquierda, Mumala, Las Rojas, Pan y Rosas, Plenario de Trabajadoras, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, Convergencia Socialista, Convocatoria segunda independencia, Coordinadora por el Cambio Social (FOL Frente de Organizaciones en Lucha / FPDS Corriente Plurinacional / MULCS / ILS / Movimiento 8 de Abril / Igualdad Social / FOB Autónoma / FAR y COPA en Marabunta / OLP Resistir y Luchar), Corriente Social y Política Marabunta, Corriente Política de Izquierda, Democracia socialista, Emancipación Sur, FAR, Fogoneros ONLyS, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Partido de los Trabajadores Socialistas PTS, Partido Obrero PO, Izquierda Socialista, Movimiento Socialista de los Trabajadores MST), Libres del Sur, Nuevo Movimiento al Socialismo, Movimiento Brazo Libertario, Movimiento de los Pueblos: por un socialismo feminista desde abajo, Opinion Socialista, Partido Guevarista, Partido Comunista de los Trabajadores, Partido Socialismo y Libertad, PRSA, Política Obrera, Partido Marxista Libertario, PL, PSTU, Rebelión Popular, Tendencia guevarista, Tendencia Marxista Revolucionaria, Venceremos-Partido de Trabajadorxs.

Con información de agencias.

IG