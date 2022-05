La izquierda encabezó un acto en Plaza de Mayo por el Día de los Trabajadores

La Plaza de Mayo fue el lugar elegido este domingo por los movimientos políticos, sindicales y piqueteros de izquierda que concentraron por el Día Internacional de los Trabajadores. Durante el acto, los dirigentes coincidieron en rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e instaron a buscar una salida “antiimperialista y anticapitalista” a la crisis económica.

Entre los oradores de esta tarde estuvo la diputada nacional del PTS-FIT Myriam Bregman, quien señaló que “el Gobierno que dijo que venía a enfrentar a la derecha y sus políticas nos ató al FMI y sonríen felices con el Comando Sur norteamericano”. Añadió que “del otro lado está la variante liberal que expresa el programa económico que implementó la dictadura. (Mauricio) Macri volvió a insistir hace poco haciendo un desastre”.

“Y ahora el más férreo defensor de este modelo es Javier Milei, que está recorriendo el país y vendiendo su programa económico de recetas fáciles. Pero Milei es un vende humo: porque no hay verdadera libertad mientras unos pocos lo tienen todo y la mayoría no tiene nada”, dijo Bregman.

La legisladora también aseveró que en las condiciones actuales locales e internacionales “el que diga que el capitalismo va a dar solución al hambre, a la falta de trabajo, no dice la verdad. Y el que diga que no hay alternativa, tampoco. Todo el tiempo nos quieren mostrar que solo nos queda elegir el mal menor, y si no le haces el juego a la derecha”.

La diputada nacional Romina Del Plá, por su parte, aseguró que “la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad en la crisis social que sufrimos los trabajadores en Argentina”. “Garantizaron la pérdida que sufren los salarios y las jubilaciones y que es una de las principales vía de ajuste. Los Baradel, los Daer, los Moyano, los Yasky, los Godoy están todos integrados al gobierno fondomonetarista de los Fernández. La gran tarea que tenemos por delante los trabajadores en todo el país es recuperar nuestros sindicatos”, resaltó.

El diputado nacional Nicolás del Caño apuntó a la cuestión internacional y sostuvo que “todavía no salimos de la pandemia y estalló la guerra en el corazón de Europa”. Y expresó: “Rechazamos la invasión de Rusia en Ucrania. Pero eso no puede llevarnos a alinearnos con Zelenski (el presidente ucraniano), que está armado y actuando conjuntamente con la OTAN, expandiéndose hacia el Este”.

El legislador Gabriel Solano, por su parte, consideró que el país atraviesa “una crisis histórica” y responsabilizó a “todas las fuerzas políticas que nos han gobernado en las últimas décadas, sin excepción”. En ese sentido, cuestionó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se saca fotos con el embajador yanqui y la comandante del Comando Sur del Pentágono y manda a Wado de Pedro de gira por Israel, demostrando que el kirchnerismo quiere el aval del imperialismo yanqui”.

“Es necesario una reorganización política y social integral que solo puede ser realizada por los trabajadores. Es necesario poner en pie un nuevo movimiento popular bajo banderas socialistas, ante el fracaso y el agotamiento evidente del peronismo. Que también necesario para evitar que la crisis del régimen la canalice este pescador a río revuelto que es Milei y su derecha fascistizante. El crecimiento masivo del movimiento de desocupados en las barriadas bajo la influencia directa de la izquierda muestra que esa tarea ya está en marcha, como también lo prueba la presencia de la izquierda en los sindicatos y centros de estudiantes”, aseguró.

A su turno, el dirigente del MST en el FIT Unidad, Alejandro Bodart, señaló que “la gravísima crisis que hoy atraviesa el mundo confirma a las claras que el capitalismo sólo puede ofrecerle a la humanidad más miseria, extractivismo y guerras de rapiña imperialista”.

“Reafirmamos la necesidad de una salida antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo con democracia, tanto en nuestro país como en el continente y en el mundo. Desde el MST aportamos la experiencia de estar construyendo la Liga Internacional Socialista (LIS) como una alternativa de unidad de los revolucionarios, sin pensamiento único y donde podemos convivir con diferencias en base a un programa socialista en común”, sostuvo.

Celeste Fierro, también dirigenta del espacio MST del FIT Unidad, cuestionó que tanto el gobierno del Frente de Todos como el espacio de Juntos por el Cambio “se agrietan y le abren así la puerta a Milei y sus liberfachos, que proponen recetas ya fracasadas y traccionan la agenda política a derecha”. Y adelantó que impulsarán la Marcha Federal, entre el 11 y 13 de mayo, “con columnas que vienen desde todo el país y confluirán en Plaza de Mayo”.

Y agregó: “Creemos que el FIT Unidad tiene que ir más allá de un frente electoral y, en base a su programa por cambios de fondo, incorporar al activismo social y político independiente para ir fortaleciéndonos como una alternativa de poder para el pueblo trabajador, la juventud y las mujeres y disidencias”.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, sumó críticas al gobierno al afirmar que “las 'medidas' del gobierno de los Fernández no son ni una aspirina contra la crisis que están descargando en nuestras espaldas: por aumento del salario y jubilación mínima, por trabajo genuino, por aumento de los ingresos de los desocupados y de los salarios acorde a la inflación, por la apertura de los programas sociales.”

“El movimiento obrero tiene la obligación, en este momento histórico, de luchar con firmeza por el aumento del salario real, tomando el ejemplo del espléndido movimiento organizado de trabajadores desocupados que masivamente sale a las calles en lucha por sus justos reclamos. La burocracia sindical debe ser expulsada de cada dirección sindical y poner esas herramientas de lucha en manos de los trabajadores. Esta es una tarea estratégica de cada compañero de lucha, en cada lugar de trabajo. Viva el 1° de mayo. Viva la unidad activa y consciente de los trabajadores. Viva la clase obrera”, cerró el secretario general del sindicato del neumático (SUTNA), Alejandro Crespo.

