Jaldo recibe a Milei con un show de Los Palmeras para firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio

Se acerca el 9 de Julio y con esa fecha patria la firma del dilatado Pacto de Mayo, que el presidente Javier Milei anunció el 1° de marzo durante su discurso de apertura de sesiones en el Congreso. Pese a que en un principio se esperaba que el acto junto a los gobernadores fuera realizado el 25 de mayo en la provincia de Córdoba, finalmente el punto elegido por la Casa Rosada fue Tucumán, en la medianoche de Día de la Independencia. Su anfitrión será el peronista Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios más alineados con La Libertad Avanza, que aprovechará la ocasión para desplegar un festival musical que contará, entre otros, con la participación del grupo de cumbia santafesina Los Palmeras y del folklorista Oscar “Chaqueño” Palavecino.

Según pudo saber elDiarioAR, la organización del evento libre y gratuito, que comenzará el domingo 7 y se extenderá hasta el lunes 8 por la tarde, corre por cuenta tanto del gobierno provincial como de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, a cargo de Rossana Chahla. El show de Los Palmeras tendrá lugar el domingo en Plaza Independencia, a partir de las 18. “Estamos trabajando codo a codo con la provincia para que también la gente tenga más acceso a la recreación y que pueda pasar un momento de distracción en estos momentos. Son meses de trabajo conjunto para llegar a este mes con una agenda de actividades de la que todos puedan disfrutar”, remarcó ante el sitio El Tucumano la directora de Promoción de Eventos de la intendencia, Natalia Zanotta, que aclaró que participarán más de 300 artistas locales.

En Casa Rosada no emitieron opinión algunas acerca de lo que en el argot libertario podría considerarse un “gasto” inapropiado en tiempos de “no hay plata”. En febrero, tras el naufragio del debate de la primera versión de la ley Bases en el Congreso, Milei fue muy crítico de los distintos festivales y eventos organizados por los gobernadores en sus respectivas provincias. “Yo ajusté 15 puntos y los gobernadores todos juntos no pueden afrontar un ajuste de un punto y medio, vamos. Que dejen de gastar de manera espuria, de contratar tanta pauta para que los periodistas corruptos hablen bien de ellos, de gastar en recitales para artistas que hablen bien de ellos”, vociferó en una entrevista con Radio Mitre, desde Roma, durante uno de sus tantos viajes al exterior.

Uno de los principales blancos del Presidente en ese entonces, además de la cantante Lali Espósito, fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien no dudó en salir a defender públicamente todos los festivales que se realizan en su provincia. “Si no entendemos la nueva concepción de que son puestos de trabajo que genera la industria, el arte y la cultura no estamos entendiendo para dónde va el mundo”, argumentó el mandatario en una entrevista con LN+. En ese sentido, insistió en que “en el interior promocionamos la llegada de espectáculos y festivales que nos muevan y sea una excusa para que la gente viaje, coma y ocupe un hotel y mueva la economía que, si no, tenemos parada”.

Pero el Presidente no se quedó únicamente en la crítica a los eventos supuestamente organizados por el Estado provincial, sino que también se refirió al Cosquín Rock. “Tsunami de chanes”, escribió Milei en X a partir de compartir la pregunta “El Cosquín Rock cuesta 4 millones de dólares hacerlo. ¿Quién lo financia?”. El interrogante no tardó en llegar a oídos de José Palazzo, el organizador histórico del festival, que le respondió a través de la misma red social. “Querido sr presidente, hace 24 años empresarios privados, con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos. Además, se realiza en Paraguay, Uruguay, Chile, México, EEUU y España . Acá los artistas están en libertad, quédese tranquilo”, explicó el empresario, mientras que otros usuarios destacaban que al menos 25 marcas esponsorean el festival que se realiza cada verano en la provincia de Córdoba.

Lo cierto es que Milei no tiene previsto presenciar ninguno de los shows que organizará el gobierno de Tucumán este fin de semana. Llegará a la provincia recién el lunes por la noche, cerca de las 21, para participar directamente de la vigilia. Tras la firma el “Acta de Mayo” con sus diez premisas liberales en la medianoche del 9, el Presidente regresará a la ciudad de Buenos Aires y por la mañana hará acto de presencia en el tradicional Tedeum de la Catedral Metropolitana. Más tarde, se lo podrá ver en el desfile militar que se desarrollará sobre la Av. Libertador. Será el último compromiso de su jornada.

PL/MG