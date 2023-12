Javier Milei emitió su voto, entre silbidos, en las elecciones de Boca

Las elecciones en Boca comenzaron este domingo en el estadio La Bombonera para definir cuál de las dos fórmulas que se presentaron a los comicios conducirá los destinos del club.

En horas de la mañana, el presidente de la Nación, Javier Milei, arribó a la Bombonera para emitir su voto. El jefe de Estado ingresó por un sector no habitual y demoró apenas tres minutos para sufragar.

Según la cuenta en X “La 12 Tuittera”, el mandatario fue silbado y repudiado por hinchas de Boca, mientras cantaban “El club es de los socios”.

🗣️Así se retiraba Javier #Milei tras votar en solo 3 minutos. SILBADO y repudiado por los hinchas de #Boca en #LaBombonera, que cantaban por el club: "El club es de los socios". pic.twitter.com/PcFcPojPQ9 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 17, 2023

El primer mandatario llegó a la cancha de Boca a las 10.12 y le llevó apenas siete minutos sufragar en la mesa 19 de la carpa A, una de las tres que se dispuso sobre el césped del mítico recinto de Brandsen 805.

Milei ingresó encapuchado con una campera de lluvia por una de las esquinas de la cancha y saludó a la platea principal del estadio, al caminar por la pasarela hacia la carpa.

Su llegada se produjo con discreción y con movimientos muy organizados entre la custodia presidencial y el personal de seguridad de Boca.

Minutos después, cuando la noticia de su presencia ya había circulado entre los presentes, Milei salió de la carpa con su cabeza descubierta y provocó reacciones diferentes. Sus detractores lo silbaron y luego entonaron un grito de guerra: “El club es de los socios”.

Durante la campaña, el Presidente apoyó abiertamente a la fórmula opositora, sobre la que Riquelme hizo denuncias periodísticas por la supuesta intención de querer privatizar a Boca.

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, Milei admitió en la red social X sus “ganas locas de volver” a La Bombonera si el “Titán” Martín Palermo asume la conducción del equipo, una promesa de Ibarra y Macri.

Milei, socio activo número 76.296, es un confeso hincha pero admitió que perdió su pasión cuando “el populismo se instaló en el club”, una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

“Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ¿Cómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada”, dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere “grandeza y brillo” como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).

La agrupación “Soy Bostero” la encabeza la fórmula integrada por Juan Román Riquelme, actual vicepresidente, y Jorge Amor Ameal, mandatario que se impuso en la última votación.

Por el lado opositor, la agrupación “Dale Boca” cuenta con Andrés Ibarra como candidato a presidente, ex gerente del club entre 2004 y 2007, y con Mauricio Macri como vice.

Tras las idas y vueltas luego de la postergación y del conflicto judicial, los comicios se desarrollarán hasta las 18 y son 94.118 los socios habilitados para elegir a la nueva dirigencia.

Los requisitos para poder votar son los siguientes: ser mayor de 18 años, tener una antigüedad de al menos dos años como socio, cuota de noviembre al día, pertenecer a la categoría vitalicio, activo, interior o exterior para el día de la elección, no ser empleado de Boca, y contar con el carnet y el DNI.

CRM con información de las agencias NA, Télam y redes sociales