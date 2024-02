Javier Milei sobre una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO: “Sería el vehículo de la libertad”

Si bien todavía no hay certezas respecto de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, el presidente Javier Milei elogió, esta noche, al exmandatario Mauricio Macri, con quien deberá reunirse para charlar los detalles del posible acuerdo interpartidario. “Macri es una persona que quiere una Argentina mejor, pero no se rodeó de la gente correcta”, afirmó a la Nación +.

Respecto de la posible alianza entre sus partidos, aseguró que sería “el vehículo de la libertad que podría sentar las bases de una Argentina que será grande nuevamente” y confió en el que el acuerdo “va a fluir solo”.

Milei también destacó el rol del PRO en el debate de la ley ómnibus en el Congreso y reivindicó el trabajo del jefe del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, a la hora de cohesionar el comportamiento de los legisladores amarillos.

En este marco, apuntó contra los gobernadores a quienes responsabilizó por la caída del megapaquete de reformas. “La mayor equivocación fue creer que podía negociar y hacerle un planteo honesto a los gobernadores. En el capítulo 4, nosotros planteamos una situación fiscal para resolver el problema de las provincias y yo estaba dispuesto a hacerme cargo del costo político. Ellos lo tomaron como una debilidad. Por eso retiré la ley”, explicó.

Y agregó: “Yo no me desvío nunca, sé cuál es mi objetivo, soy recto e inflexible hacia ahí. Yo estoy limpio, entonces puedo jugar a fondo, otros no pueden hacer eso. Los que traicionaron en la votación, les quedaron todos los dedos sucios”. En este sentido, el líder de La Libertad Avanza celebró que el tratamiento de la ley “Bases” haya dejado “expuestos a todos”.

“Tenemos todas las herramientas para ganar y tenemos de nuestro lado a la gente, que está harta de los políticos, que no pueden pisar la calle”, expresó. Durante la entrevista también celebró el eventual “reordenamiento entre aquellos que buscan el cambio y aquellos que son una manga de sátrapas que buscan mantener su privilegio”.

ACM con información de Télam