Jorge Macri generó una nueva tensión en el PRO al anunciar el fichaje de Santilli y Vidal para su campaña

“Se comieron una curva cerrada a 150 km/h”. Con esa metáfora cerca de Diego Santilli buscaron ante elDiarioAR tomar distancia del “fichaje” oficial que anunció este viernes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de haber sumado a su mesa chica al “Colo” y a la exgobernadora María Eugenia Vidal en el marco de una estrategia para la próxima campaña electoral.

Desde la Ciudad avisaron que juntos se ocuparán de su armado político para las elecciones legislativas de este año en la Capital Federal y tratarán de evitar nuevas fugas del PRO hacia la Libertad Avanza. Pero esa letra chica parece haber cambiado con el correr de las horas de este viernes. La pugna interna se da en el marco de la pelea más grande entre La Libertad Avanza y el PRO, como ya contó este medio. Las fuerzas mantienen una batalla en la que los aliados de ayer se convirtieron en enemigos de hoy.

Al lado de Jorge Macri buscaron confimar duranta esta tarde que Santilli no se suma en ningún función ejecutiva formal en la Ciudad: “Diego se suma y aporta en su convicción de buscar un acuerdo con LLA aportando su visión en la provincia de Buenos Aires y además su experiencia de gestión en Espacio Publico como en Seguridad en la Ciudad”, aclaró una fuente al tanto de los movimientos del jefe de Gobierno porteño. “Santilli va a seguir con su proyecto político en Provincia. No es un cambio de distrito. No viene a la Ciudad, se suma a colaborar con Jorge para aportar su visión y experiencia desde la política”, reafirmaron los alfiles del primo de Mauricio Macri.

Con todo, Macri busca blindar el bastión histórico del PRO luego de los cruces entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Macri.

Diez días atrás, Santillli se había reunido con Eduardo “Lule” Menem –pieza clave en el armado de Karina Milei para LLA– para intentar coordinar una estrategia común entre amabas fuerzas. Con la desginación en el armado electoral de Macri, esas negociaciones parecen haber quedo en un punto muerto.

El jefe de Gobierno viene de anunciar el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, además de buscar la suspensión de las PASO con el proyecto que envió a la Legislatura porteña. Pero además, Macri viene intentando desmarcarse de Milei a partir de las declaraciones homofóbicas del Presidente en Davos. “Me gustaría ver un Presidente que abogue más la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones”, sostuvo el exintendente de Vicente López.

A eso se sumó las críticas de su ministro de Salud, Fernán Quirós, a la decisión del Gobierno de salir de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS).

El sábado pasado, Karina Milei lanzó en el distrito una fuerte campaña de afiliación para cerrar la personaría porteña y poder competir con el partido amarillo, en su bastión fundacional.

El próximo sábado hará lo propio junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, una de las figuras del Poder Ejecutivo con mejor imagen, en búsqueda de potenciar su presencia en el distrito y sumar adhesiones que le permitan pelear contra el PRO.

“Es natural que ellos quieran tener poder y busquen meter a La Libertad Avanza en la Ciudad, pero nosotros nos cerramos solo a la Ciudad”, sostuvo una importante fuente del entorno de Jorge Macri, y añadió: “En general hay cosas en la que ellos están en desacuerdo y las hacen públicas”.

“No nos suman nada las figuras del PRO, en términos de puntos. ¿Cuánto puede ser el margen? ¿3%? No nos van a cambiar la elección”, argumentó una alta fuente sobre el diseño de las alianzas. El PRO ya perdió a Diego Kravetz, Diego Valenzuela y Néstor Grindetti, quienes anunciaron su pase a las fuerzas del cielo.

Con información de agencia NA

MC