Juicio Político: para Batakis, “hubo exceso de recursos a la Ciudad” durante el gobierno de Macri

Silvina Batakis, exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior y actual presidenta del Banco Nación, sostuvo este martes que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo “excesos de recursos a la Ciudad” de Buenos Aires. Declaró también que el aumento de la coparticipación generó “una nueva desigualdad respecto de las provincias”.

Batakis, Secretaria de Provincias entre el 10 de diciembre de 2019 y el 3 de julio de 2022, expuso ante los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

Al ser consultada por el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Capital Federal realizada durante el Gobierno de Cambiemos, explicó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones”.

La titular del Banco Nación precisó que “están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno Nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de los tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, aseveró la funcionaria. Agregó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y resaltó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

De acuerdo con la exministra de Economía, “esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad” y afirmó que “la transferencia del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

Batakis sostuvo que “cuando el Gobierno Nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.

La funcionaria hizo un plano detallado de la audiencia de los jueces supremos por ese fallo, donde participó Silvio Robles, mano derecha del presidente Horacio Rosatti. Si bien estuvo en esa reunión, su presencia no figura en el acta del encuentro realizado en marzo de 2022.

LC con información de agencia Télam