¿Karina 2025? “El Jefe” busca hacer pie en el conurbano, mientras Milei planea cómo salvar la ley ómnibus

La tarde del jueves previo a que la ley ómnibus chocara en el Congreso, Karina Milei fue a Diputados para conocer de primera mano la temperatura de las negociaciones con los opositores aliados. Se sentó –desafiante– en el palco principal con vista cenital al recinto y de frente al estrado de Martín Menem. “Estamos complicados”, olfateó El Jefe entre los suyos: la rodeaban el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pero pasó desapercibido como interlocutor Sebastián Pareja, jefe de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, artífice de la recolección de votos en el conurbano y quien se paseó por el Parlamento durante todo el tratamiento de la ley Bases como “enlace” del Ejecutivo.

El viernes el legislador cobró muy bien su lealtad: fue designado por el decreto 145/2024 como subsecretario de Integración Socio Urbana (SISU), que entre junio de 2020 y mayo de 2023 tuvo un presupuesto plurianual de $283.000 millones para impulsar obras en los barrios populares de todo el país, especialmente en el conurbano. Esa ventanilla, que en la gestión del Frente de Todos dependía del ministerio de Desarrollo Social y la manejaba Fernanda Miño –dirigente cercana a Juan Grabois– ahora estará bajo la órbita directa de la Presidencia, es decir de los Milei.

El desembarco de Pareja en el gabinete representa el primer paso de un plan mileísta de mediano plazo para hacer pie en el Gran Buenos Aires, donde vive el 30% del electorado nacional. El horizonte a la vista son las elecciones legislativas del 2025. El esquema que imagina Karina es afianzar la estructura propia de LLA, que en los comicios presidenciales tuvo un piso de 25 puntos en el cordón más populoso del país. Con la ayuda del PRO, en el balotaje la boleta de Milei sacó casi 3 millones de votos, apenas unos 500.000 menos que Sergio Massa.

“Javier es el técnico, no le podemos pedir más. Necesita construcción política y en eso está Karina: ella entendió que tenemos que tener un instrumento político y puso a Sebastián a su lado para esa tarea”, confió a elDiarioAR una fuente de trato directo con Pareja y que tiene peso propio en un municipio importante al borde de la Capital Federal. Y concluyó: “Los hermanitos no perdonan la deslealtad, pero saben premiar la lealtad”.

La estrategia 2025 de El Jefe contempla que no haya primarias libertarias. Y eso será vía “dedazo” o ley. Caído el capítulo electoral antes de que caiga toda la ley Bases, la Casa Rosada piensa avanzar este año con la eliminación de las PASO. El mismo plan entierra una alianza política con el PRO, que ya está semana tanto Patricia Bullrich como Cristian Ritondo dieron por muerto. Sí continuará habiendo un diálogo “fluido” entre violetas y amarillos en el Congreso.

Fideicomisos y la sorpresa K

La designación de Pareja en diagonal echó luz sobre la forma extraña en que se mueve un Gobierno que parece que nunca termina de arrancar. Su formalización lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aunque apareció en el Boletín Oficial bajo el título del Ministerio de Infraestructura. Esa cartera está virtualmente desaparecida luego de la expulsión de Guillermo Ferraro y la decisión de que sea absorbida por Economía. elDiarioAR supo que recién esta semana se oficializaría en el BO la renuncia de Ferraro, que se quejó entre los suyos porque nunca cobró el sueldo de ministro: “Se dilató su decreto de salida porque tenía que firmar algunos papeles y si esperábamos a su reemplazo íbamos a demorar dos meses más”, dijo una fuente oficial.

Otra arista es que también anteayer Adorni anunció que se eliminarán de un plumazo fieicomisos que representan unos US$2.000 millones. La SISU ahora a cargo de Pareja se financia principalmente del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso que absorbe el 30% de lo que se recauda con el impuesto PAIS (a noviembre de 2023 fueron unos $264.000 millones) y que estuvo a punto de ser barrido por la ley ómnibus.

Pareja ya puso la lupa sobre los balances del FISU y se llevó una sorpresa: “Hay que reconocer que el kirchnerismo hizo un muy buen laburo. Tuvieron mucho vuelo en obras en los barrios y está todo en orden”, comentaron al lado del flamante funcionario. El programa estatal impulsa desde la escrituración de los hogares en las barriadas a obras de acceso a los servicios públicos. Ahora que pasó a la órbita de Karina, semejante “fierro” para hacer política territorial no estaría a tiro del nuevo decretazo de Milei que prepara la “mesa de técnicos” que integran Santiago Caputo y Federico Sturzenegger, pero también el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. También José Luis Espert está “afilando la motosierra”.

Ahora con el Presidente @JMilei en Olivos en mi rol de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda afilando el lápiz...y la motosierra. pic.twitter.com/hNuJvL9KeZ — José Luis Espert (@jlespert) 16 de febrero de 2024

Los remis de la Ómnibus y la batalla cultural

Esa mesa tiene la misión de diseccionar la ley Bases en distintas iniciativas legislativas. De un ómnibus se pasaría a una flota de remises. “La ley no se va a desperdiciar. Era un monstruo por la transversalidad que representaba. Ahora entrará por partes en las sesiones ordinarias”, adelantó a elDiarioAR un diputado de LLA que pasó esta semana por la Casa Rosada. Se espera una agenda parlamentaria intensa una vez que Milei encabece en el Congreso la Asamblea Legislativa: así como necesitará enviar por ley la eliminación de las PASO, más temprano que tarde se espera que impulse los capítulos fiscales y de reforma penal que tenía el mamotreto original.

Pero el Presidente también recurrirá a nuevos decretos. “Javier seguirá arremetiendo con DNUs, siempre dentro de los marcos normativos”, reparó la voz legislativa consultada. Al alcance de los distintos instrumentos administrativos están iniciativas como la desregulación de las obras sociales sindicales, desarticular el sistema de subsidios del INCAA, una reforma jubilatoria o la declaración de “servicio esencial” de la educación. Incluso se evalúa que la reforma laboral –suspendida por la Justicia– ingrese como proyecto de ley a Diputados. Los bloques aliados de la UCR y de Miguel Pichetto no tendrían reparos en votarla.

En el paquete de medidas más urgentes del oficialismo no figura la marcha atrás de la ley del aborto, como propuso la diputada Rocío Bonacci. Su aventura generó mucho ruido interno no por el qué, sino por el cómo: fue justo cuando desbarrancó la ley ómnibus e incluyó como firmantes a compañeros de bancas que no estaban enterados. Hasta Lilia Lemoine puso el grito en el cielo. Las esquirlas de la polémica obligaron a la Rosada a bajar línea a sus diputados para evitar chispazos. En ese marco estuvo el viernes en Balcarce 50 Bertie Benegas Lynch con Adorni y Eduardo Serenellini –secretario de Medios–. Le transmitieron “la línea discursiva del Ejecutivo”.

DESARMANDO EL GRAMSCI KULTURAL



La raíz del problema argentino no es político y/o económico, es moral y tiene como consecuencias el cinismo político y la decadencia económica.



Este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima..



Gramsci señalaba que… — Javier Milei (@JMilei) 16 de febrero de 2024

Ordenar a la tropa bajo el mismo paraguas comunicacional es parte del andamiaje de la “batalla cultural” de Milei, que tuvo el pico esta semana con su ridículo ataque a Lali Espósito. La espuma le permitió ganar la agenda y tapar que la inflación acumuló 45% en sus dos meses de gobierno. En el mismo sentido la dupla Milei hizo otros dos movimientos. A Karina se le ocurrió el anuncio de los primeros vouchers educativos: “Logramos meter el debate. Fue una idea creativa de El Jefe para discutir el paro docente que están motorizando los gremios”, explicó una fuente oficialista. Y el Presidente viajará este lunes a Corrientes solo para ofrecer una conferencia libertaria en la Fundación Club de la Libertad –no se contactó con el gobernador Gustavo Valdés, en medio de la disputa con las provincias–.

Son microbatallas en el plan de mediano plazo del Gobierno: Milei y Karina creen que si logran sortear la crisis educativa en puerta y el pico inflacionario que se espera para marzo-abril, una buena recaudación de la cosecha en mayo permitiría que la inflación se desinfle a un dígito en junio (el Presidente dijo que está cerca la dolarización). Justo en la mitad del año El Jefe apuesta a haber hecho definitivamente pie en el conurbano para asegurar su proyecto 2025. Un ladero suyo lo resumió así: “Los dos hermanos son muy conscientes de cómo está la situación: les preguntás cuánto aumentó el litro de leche y lo saben. Ahora hay que acelerar porque nos falta política”.

MC/DTC