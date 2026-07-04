Karina admitió que su “gran objetivo” es que Milei sea reelecto en 2027

La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, encabezó este sábado en Posadas el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones, una iniciativa destinada a la formación de cuadros políticos del oficialismo. Durante el acto, afirmó que su principal objetivo es trabajar para que el presidente Javier Milei sea reelegido en 2027.

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, sostuvo la funcionaria ante militantes y dirigentes del espacio.

El acto se realizó en un hotel de la capital misionera y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de LLA Misiones, Adrián Núñez; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

La consolidación territorial de La Libertad Avanza

Durante su discurso, Karina Milei agradeció el respaldo recibido por el oficialismo en la provincia y vinculó la creación de la escuela con la estrategia de expansión partidaria en el interior del país.

Según expresó, el espacio busca fortalecer su presencia territorial mediante la formación de dirigentes y la difusión de las ideas del oficialismo. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, afirmó.

La secretaria general también convocó a la militancia a trabajar de cara a las próximas elecciones y llamó a “seguir llenando todo el país de violeta”, el color que identifica al partido.

Menem destacó el trabajo legislativo del oficialismo

Por su parte, Martín Menem destacó el crecimiento de La Libertad Avanza desde su llegada al Gobierno y atribuyó ese avance al trabajo de organización política encabezado por Karina Milei.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el oficialismo logró traducir ese crecimiento en el Congreso, donde, según afirmó, consiguió la aprobación de iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Tras el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes, Karina Milei también mantuvo un encuentro con referentes provinciales para avanzar en la organización territorial de La Libertad Avanza en Misiones.