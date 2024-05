Karina Milei cruzó a Pablo Echarri en X: “¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que compraste en el gobierno KK?”

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce del actor Pablo Echarri luego de que aseguró que debe vender sus ahorros en dólares para llegar a fin de mes.

“Seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio”, retrucó la hermana del Presidente.

El actor contó que junto a su pareja Nancy Dupláa recurren a la venta de dólares para afrontar los gastos mensuales a raíz de la compleja situación económica que vive el país.

Inmediatamente, la funcionaria libertaria se hizo eco de sus dichos en la red social X, desde la cuenta oficial de la Secretaría General de la Presidencia, que abrió el pasado 20 de mayo, y planteó: “Pablo Echarri, vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?”.

“Además seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… VLLC!”, cerró la menor de los Milei desde San Francisco, Estados Unidos, destino al que viajó para acompañar al presidente Javier Milei en una nueva gira internacional.

Tras el mensaje, el mandatario celebró los dichos de su hermana por el mismo canal: “TSUNAMI DE CHANES... EL JEFE ha hablado... VAAAAAAAAMOOOOOO”, posteó Javier Milei

En declaraciones a C5N, el actor denunció que “la economía en la Argentina se derrumba, las Pymes, los jubilados, los trabajadores profundizaron sus problemas”, y afirmó: “Descreo que se pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”.

“Me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. Todo esto para la gente que cree que vengo a defender las políticas culturales porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido”, aclaró Echarri, y confesó: “Tocamos ahorros para llegar a fin de mes, claramente”.

Por último, insistió: “Hoy, hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”.

El antecedente de Milei con Lali Espósito

Actores, músicos y referentes de la cultura argentino ya fueron víctimas de los posteos del gobierno libertario. Por caso, en febrero último, el presidente Javier Milei apuntó contra Lali Espósito, a quien llamó “Lali depósito” y generó la respuesta pública de la artista, además del repudio de todo el arco cultural.

Para explicar su postura, Milei escribió en aquel momento un texto en sus redes sociales en el que, sin mencionar el tema en forma directa, asegura haber expuesto “la hipocresía de cualquier vaca sagrada de los progres bienpensantes” y que eso generó que se “les detone la cabeza e inmediatamente acudan a todo tipo de respuestas emocionales y acusaciones falsas y disparatadas con el objetivo de defender a capa y espada sus privilegios”.

Claro que Lali no se quedó atrás y respondió con un video en Instagram: “Tengo 32 años y trabajo hace 22”, señaló. “Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe que emoción tan grande”.

“No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: ¿sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabajé incansable y honradamente para que así sea”, añadió, para luego centrarse en su carrera musical.

Con información de agencias.

IG