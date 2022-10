Kicillof se despegó de Máximo y aseguró que hay “una voz” que pide “Cristina 2023”

Mientras el Gobierno busca lidiar con nuevas medidas económicas que alivien algo el bolsillo de la gente en un contexto inflacionario cercano al 100 por ciento para 2022 y con todos los frentes internos y externos abiertos (cambios en el Gabinete, los compromisos con el FMI, ayudas sociales, conflictos con tropa propia y de la vereda de enfrente, la Justicia encolumnada en su rechazo al pago de Ganancias y demás yerbas), también son horas agitadas para el oficialismo de cara a las proyecciones electorales para 2023, con nombres de candidatos que van y vienen en boca de referentes del Frente de Todos.

Máximo Kirchner: "Creo que Cristina no va a ser candidata en 2023"

Mientras Aníbal Fernández defendió la posible candidatura del Presidente en las PASO pre elecciones generales del año próximo en busca de su posible reelección, y Máximo Kirchner cuestionó esa idea y negó que su madre, la actual Vicepresidenta, fuera a ir por un tercer mandato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, consideró que hay “un deseo de sectores muy grandes. Uno ve que hay un empuje y una voz que empieza a decir 'Cristina 2023'”, aseguró en una entrevista con Roberto Navarro para El Destape.

“Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría”, planteó Kicillof con respecto a una posible candidatura de Cristina. Y agregó: “Ella es quien conduce el movimiento político más importante del país y tiene todas las condiciones para ser presidenta. Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero, obviamente, la decisión de la candidatura es por ese doble carácter: por ser ella y por ser quien conduce. La decisión está en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle”, argumentó.

De acuerdo a Kicillof, “ya se empiezan a escuchar cánticos de ‘Cristina Presidenta’ o aparecen pintadas en las paredes con esta consigna”. Para el gobernador, “hay un deseo de sectores muy grandes. Uno ve que hay un empuje y una voz que empieza a decir 'Cristina 2023'. Tienen el derecho, la voluntad y posibilidad de expresarlo. Pero finalmente quien decide las candidaturas es el pueblo las candidaturas y después su conducción define las listas”, remarcó, aunque subrayó que las elecciones presidenciales “están lejos” y que ahora es necesario “dar resultados”.

Asimismo, en cuanto a su posible reelección en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof dijo que “falta mucho” y que ahora está “abocado a la transformación, recuperación y problemáticas de la provincia”.

“Siempre se baraja la reelección, pero sería prematuro y, además, a destiempo. Creo que la gente está viviendo el día a día y en eso hay que dar una solución y respuesta, siempre explicando las dificultades que hay”, concluyó.

