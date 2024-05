Kicillof llamó a organizar la resistencia contra Milei entre gritos de “Se siente, se siente, Axel presidente”

Bajo la consigna “La Patria no se vende”, Axel Kicillof fue la estrella de la jornada que se desarrolló a partir de las 13 hs en el polideportivo Thevenet de Florencio Varela.

Lo acompañarán todos sus ministros, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien viene levantando el perfil político a partir del armado del Frente Popular Patria y Futuro, una constelación de organizaciones con raíz en el peronismo y en la izquierda nacional que empujan para que el gobernador se suba al ring en las elecciones presidenciales.

“Se siente, se siente, Axel presidente”, corearon los militantes a lo largo del discruso del gobernador bonaerense, que por primera vez pareció sentirse cómodo con el rol de “presidenciable” que muchos sectores del peronismo vienen impulsando por lo bajo desde hace meses.

“Este encuentro representa un rechazo a los valores e intereses que representa el gobierno de Milei, es un rechazo a la agresión y a la intolenacia, a la entrega de la patria, a los recortes a la universidad pública y gratuita, a la crueldad como práctica política y a un nuevo intento de disolver los derechos laborelles, de destruir la industria nacional y entregar nuestro recursos laborales”, afirmó Kicillof desde el escenario.

A lo largo de su discurso, Kicillof analizó críticamente muchas de las medidas y orientaciones aplicadas por el gobierno de Javier Milei, señalando que su denominador común es “beneficiar a los sectores más concentrados y poderosos en detrimendo de la clase media, los trabajadores y los que menos tienen”.

“Desde que asumió Milei, veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires. No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”, aseguró Kicillof.

En esa línea, durante un encuentro donde se leyeron los diez puntos del denominado “Pacto con el pueblo”, el gobernador bonaerense enfatizó: “Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”.

“Basta de mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo”

Refiriéndose a lo que ocurrió con las empresas de medicina prepaga, afirmó: “Lo que le digo al presidente Milei es que lo que ha quedado claro con esto es que cuando uno desrregula sectores concentrados, oligopólicos, se genera una sola libertad: la libertad de explotar al consumidor. Y este es un problema que se traslada también a los alimentos, a los combustibles y a la construcción”.

Esta nueva coordinadora “kicillofista” reunió a dirigentes como el ex legislador porteño José Campagnoli, de Espacio Puebla, la concejala platense de la Corriente Nuestra Patria Cintia Mansilla, el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi; Yanina Settembrino y Manuel Bertoldi de la Federación Rural; la ex ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, el secretario general de los Metrodelegados, Beto Pianelli, la ex ministra de economía e integrante de la Corriente Nacional 25 de Mayo Felisa Miceli, el secretario General de Aceiteros, Ezequiel Roldán, el Secretario General de Telefónicos, Claudio Marín, Cristian Romo de la agrupación Nuestramérica, y Marcelo “el Gaucho” Yaquet, de la Corriente 17 de Agosto.

También estuvieron las organizaciones del frente “La Patria es el Otro” que coordina el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, el otro armador del kicillofismo.

En el escenario se destacaton también las figuras del intendente local, Andrés Watson, y el grupo de jefes comunales del primer círculo de confianza de Kicillof como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Descalzo (Ituzaingó).

“Está abierto a toda la comunidad. La Cámpora está invitada. Ojalá vengan, sería muy bueno”, destacaron altas fuentes de la gobernación antes del acto. De todos modos, las presencias y ausencias en el acto fueron leídas en clave de la interna: La Cámpora estuvo ausente (más allá de los ministros bonaerenses de extracción camporista), mientras que el Frente Renovador de Sergio Massa envió una reducida delegación.

Tensión con la Cámpora por la salida a la calle

La Cámpora, como también Cristina Kirchner, desalientan la movilización callejera en esta etapa, más allá de determinadas fechas muy puntuales marcadas en el calendario con mucha antelación como la marcha universitaria del 23 de abril o el 24 de marzo.

En el entorno de Kicillof creen que la urgencia de los tiempos no habilita a especular con que el presidente Javier Milei tropiece o pierda legitimidad social para salir a la calle, sino que es necesario marcar presencia y “pararle la mano” desde ahora, con movilizaciones frecuentes.

“Axel tiene claro que este gobierno es muy dañino y estamos desde el día uno en la calle con la gente haciendo oposición. Sentimos que es momento de tener un buen escenario de confrontación”, remarcaron fuentes de la gobernación.

Más allá de que reconocen las diferencias de estrategia, aclararon que en el encuentro de la militancia “no hubo ningún tipo de mensaje a la interna” ni tampoco se busca habilitar “dobles lecturas”.

“Nuestra conclusión es oponernos firmemente a la Ley Bases, reclamar la derogación del DNU porque atenta contra todo el tejido productivo social y de la provincia. Y de ahí también va a salir una convocatoria a marchar al Senado cuando se vote”, afirmaron.

También especificaron que en la página web se inscribieron más de “10 mil personas”, que hicieron que el marco en Florencio Varela fuera impactante.

“Lo que queremos hacer es contraponer los modelos y mostrar un gobierno que se ocupa de las necesidades de los bonaerenses y otro gobierno, el de Milei, que se desentiende de sus obligaciones”, recalcaron.

DM con información de agencia NA