Kicillof negocia a contrarreloj con la oposición bonaerense para aprobar la toma de deuda por más de $1 billón

La tensión política atraviesa la sesión de este viernes de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por el Presupuesto 2025 de Axel Kicillof. A la sesión convocada originalmente para las 14 le siguió un cuarto intermedio hasta al menos las 17, y luego se pasó a otro hasta las 18.30, un margen de varias horas que busca adrede el oficialismo peronista para lograr negociar a último momento con la oposición su apoyo al paquete de leyes del gobernador.

La clave de la discusión no está en el presupuesto en sí, sino en la norma que habilita la toma de deuda por parte de Kicillof. Esa medida necesita los dos tercios de ambas cámaras parlamentarias. Si se destraba esa negociación, se espera que Diputados vote la media sanción este viernes y automáticamente después se reúna el Senado para votar la sanción definitiva. En el temario también está incluido un paquete fiscal.

La piedra en el zapato es la deuda que solicitó el Ejecutivo bonaerense, que alcanza a U$S1350 millones, el equivalente a $1,1 billones, además de letras del tesoro y financiamiento con organismos multinacionales por otros $1,2 billones. La oposición está reticente a aprobar sin negociar agua para sus molinos, mientras desde la Provincia minimizan la implicancia de esa cifra millonaria y sostienen que se acota a cubrir la financiación de la deuda que tomó María Eugenia Vidal durante su gestión. “Es un pedido de endeudamiento acorde a los vencimientos de deuda de este año”, afirmó días atrás a elDiarioAR uno de los estrategas de la negociación. Desde el vamos el kicillofismo plateó el debate como “a todo o nada”, ya que –de no conseguir los votos para aprobar la toma de deuda– descartarán continuar con el resto de los proyectos.

“No hay alternativa, porque sin endeudamiento debería ajustarse todo y ya no tendría sentido el presupuesto… sería ajustarnos o caer en default”, advirtió en la previa a la jornada de este viernes un dirigente que acompaña al gobernador a diario. “No se puede votar en qué destinar los gastos sin votar las herramientas que te dan los recursos”, dijo, e insistió: “El endeudamiento no aumenta en nada los compromisos financieros de la Provincia. Solo cubre lo se endeudó entre 2015 y 2019”.

Antes de encarar la negociación con la oposición bonaerense, Kicillof consiguió cerrar el frente interno, luego de tener conversaciones intensas con intendentes peronistas. El reclamo fue por la actualización del fondo de libre disponibilidad que tuvieron este año, que inicialmente era de $115 mil millones, pero finalmente se ajustó a $125 mil millones.

Justamente el diputado de La Cámpora Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria, lanzó este viernes más temprano un tuit en el que avisó que el peronismo no tenía fisuras: “Boludeces, no. Esta tarde los 37 diputados de UxP vamos a estar sentados en nuestras bancas para tratar los proyectos de presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento enviados por el Poder Ejecutivo”. Y lanzó dardos a la oposición: “Desde hace varias semanas se viene trabajando arduamente para alcanzar los consensos necesarios, ya que al no contar con mayoría en ninguna de las cámaras y siendo que el endeudamiento requiere indefectiblemente de dos tercios de los votos para ser aprobado, se vuelve imprescindible encontrar puntos de acuerdo con los bloques opositores”.

Tignanelli cerró con un mensaje que le sumó tensión al extenso cuarto intermedio en la Legislatura: “En las últimas 48hs y luego de pasada la Navidad, habrían empezado a resolverse las demandas de cada uno de los espacios antes mencionados, lo que permitiria que la oposición preste conformidad para habilitar el tratamiento de las leyes y obtener el día de la fecha las herramientas necesarias para la gestión de la provincia de Buenos Aires”.

