El kirchnerismo acelera la expulsión de Kueider del Senado, pero no tiene los votos suficientes

El kirchnerismo busca sacar provecho lo más rápido posible del escándalo que envuelve al senador Edgardo Kueider, detenido desde este miércoles en Paraguay por cruzar la Triple Frontera con US$ 200.000 y $640.000 sin declarar. El interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta pedirá para la semana que viene una sesión para que se vote su expulsión. Es una jugada desafiante, porque no cuenta con los votos propios suficientes y la oposición más cercana al Gobierno dice que no la acompañaría, con el argumento de que todavía falta una definición de la Justicia argentina, que podría pedir la extradición del senador. En Paraguay fue imputado por “tentativa de contrabando” y ya lleva casi 48 horas demorado.

El movimiento que ensaya el espacio que comanda Cristina Kirchner fue ventilado este jueves por la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires), jefa de Unidad Ciudadana y una de las principales espadas legislativas que tiene la ex mandataria en el Senado. La intención es que se abra el recinto el miércoles o jueves próximo, supo elDiarioAR en el despacho de la senadora.

El problema para el peronismo es que no cuenta con quórum propio. Le faltan cuatro apoyos para conseguir la mayoría, pero no tiene pecera de dónde pescar. Y está aún más lejos de conseguir los dos tercios de las 72 bancas para lograr la expulsión. Ni siquiera algunas figuras críticas a Javier Milei estarían dispuestas a sumarse a esa iniciativa.

Lo que pretende la bancada de UP es hacer suyo el “principio de revelación” mileísta, y acusar a los senadores que no den quórum de ser cómplices de Kueider. Esta mañana hubo cruce de dardos entre Milei y Cristina, a partir de que el legislador entró a la Cámara alta por el Frente de Todos, aunque este año se acomodó muy rápido con la Casa Rosada, aprobó la ley Bases y trabó varios acuerdos con Santiago Caputo, como ya publicó este medio.

“La semana próxima tendríamos organizados a nuestros 33 senadores, pero hay que ver si el resto de los bloques van a dar quórum. Con 37 senadores logramos sesionar y con dos tercios favorables alcanzamos su expulsión”, planteó esta mañana Di Tullio. A sabiendas de que no tiene los votos, la senadora bonaerense adelantó: “Vamos a ver quiénes lo defienden y quiénes no, es algo de sentido común. No podemos tener a un contrabandista preso como senador nacional, le hace mal a la Argentina. ¿Quién se va a animar a invertir en un país con leyes votadas por este tipo de personas?”.

El kirchnerismo explica su iniciativa de correr a Kueider a partir de los artículos 66 y 69 de la Constitución Nacional, que versan sobre las actitudes de los senadores. “El artículo 69 de la Constitución indica que cuando se lo agarra infraganti a un senador o una senadora se le terminan los fueros y lo que corresponde es aplicar el artículo 66, que es la facultad disciplinaria que tiene la Cámara de Senadores para sus integrantes”, indicó Di Tullio, que agregó: “No estamos pidiendo la expulsión en base a un rumor, sino porque lo agarraron infraganti con dinero que no se sabe de dónde lo sacó ni de quién es”.

El oficialismo de apenas seis senadores se plegó rápido a la narrativa que soltó Milei y hasta Victoria Villarruel de endilgarle las causas de Kueider a Cristina. Sin embargo, hay un sugestivo silencio sobre su continuidad en la Cámara alta. “El Gobierno lo quiere proteger porque es un hombre propio y seguramente tienen miedo de que hable”, cuestionó Di Tullio. Kueider acordó con Villarruel ser el titular de la sensible Comisión de Asuntos Constitucionales y el asesor Caputo le ofreció ser presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que finalmente quedó para el radical Martín Lousteau, en acuerdo con el PJ.

Antes de prestarse a la expulsión exprés que pide el kirchnerismo, desde el oficialismo y sus aliados en el Senado esperarán a una definición del plano judicial para sellar la suerte de Kueider. “Su expulsión no va a ocurrir hasta que se expida la Justicia”, dijo a elDiarioAR un senador muy cercano a los libertarios.

Esa línea institucional ya la manifestó el bloque del PRO y también el interbloque de Provincias Unidas, del cual forma parte el senador por Entre Ríos. La UCR aún no se pronunció sobre el escándalo, supo este medio, porque varios de sus integrantes no están ni siquiera en el país. “No se discutió el tema”, dijeron en el despacho del jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi. Martín Lousteau, presidente del partido, está de viaje en el exterior.

Desde el radicalismo aportó su comentario personal el senador Pablo Blanco, de Tierra del Fuego: “Ante una denuncia, y más allá de que lo detuvieron infraganti, expulsarlo es un riesgo muy grande para el Senado. Debe actuar la Justicia previamente. Hay que esperar, no me voy a prestar al juego del kirchnerismo”, dijo a elDiarioAR.

El legislador recordó los casos similares que ya atravesó la Cámara alta hasta hace muy poco tiempo. Uno es el del ex senador tucumano José Alperovich, condenado el año pasado por abuso sexual, a quien el peronismo nunca le abrió juicio político ni propició que le quitaran los fueros, aunque sí avaló que se tome licencia durante dos años. Otro caso, el más rimbombante, es el de la propia Cristina, que procesada en múltiples expedientes y condenada en primeras instancias en la causa Vialidad fue la titular del cuerpo entre 2019 y 2023.

“Quienes hoy piden la expulsión de Kueider tenían una mirada muy distinta sobre Alperovich, que estuvo dos años de licencia. Y lo mismo con Cristina Kirchner, que estaba procesada y condenada –planteó el senador Blanco–. Yo no tengo doble moral. Hay que esperar a la Justicia. Hay que tener una sola línea de conducta, la ley es para todos iguales”.

MC/MG