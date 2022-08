Larreta: “El kirchnerismo con sus declaraciones incita a la violencia”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que recusará al juez porteño Roberto Gallardo después que le ordenara cesar inmediatamente con el operativo policial alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, le pidió al kirchnerismo que “deje de sembrar violencia”.

Ordenan retirar a la policía de la Ciudad frente a la casa de CFK pero el Gobierno porteño apelará la medida

Saber más

“El kirchnerismo con sus declaraciones incita a la violencia. Por eso es que tenemos que tener siempre mucha paciencia, mucha templanza, mucho aplomo para aislar a los violentos y mostrarles que la violencia no es el camino. Quienes están en contra de la ley son ellos y nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones y no vamos a entrar en la escalada del conflicto”, afirmó Larreta.

Sobre el juez gallardo, dijo que está “alineado con el kirchnerismo y no tiene ninguna competencia sobre el tema”. “Dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle. Nos ordena que nos nos ocupemos más de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional y con todos los vecinos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Según argumentó el magistrado en su fallo, la custodia de la vicepresidenta y de su casa están a cargo de las fuerzas federales.

“Obviamente vamos a apelar el fallo, vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones, mucho menos una de las más importantes para la Ciudad que es el cuidado de la seguridad”, continuó Larreta. “Tenemos la responsabilidad, pero además tenemos la autonomía que nos da la Constitución”, afirmó.

Tras los cruces del fin de semana, que dejaron heridos y detenidos, el gobierno porteño se mantiene así firme en la decisión de liberar las calles e impedir las vigilias frente al edificio de la vicepresidenta.

Rodríguez Larreta adelantó que mantendrá el dispositivo de seguridad frente al departamento de Cristina Kirchner y le habló a la vicepresidenta: “No siga echando más nafta al fuego. Es exactamente el contrario de los que la Argentina necesita. Necesitamos vivir unidos, vivir en paz. Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades del país”.

EN VIVO | Desde el Instituto Superior de Seguridad Pública. https://t.co/XiTlXfanE7 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 30 de agosto de 2022

NB