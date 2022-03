Larroque cargó contra el Presidente: “Fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4%”

Andrés Larroque, se refirió al momento que atraviesa la coalición gobernante y aseguró que están trabajando para saldar las diferencias. Sin embargo cargó contra el presidente Alberto Fernández, de quien, dijo, antes de que fuera sumado por Cristinsa Kirchner, al Frente de Todos “fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4%”.

En declaraciones a “Radio con Vos” Larroque si bien, reconoció que existen diferencias, recordó cómo se constituyó la fuerza política y pidió dejar de pensar en “clave de interna” y “salir de la paranoia”.

En cuanto a por qué no se termina de concretar la mesa de diálogo que La Cámpora viene reclamando, Larroque señaló que es el Presidente quien tiene que convocarlos. “Mas allá de la unidad, que todos deseamos, tenemos que encontrar un sentido para resolver los problemas de la sociedad”, expresó el dirigente.

Una procesión militante que renueva la fe y las convicciones. pic.twitter.com/L3dFu6i2R2 — Andrés Larroque (@larroqueandres) 24 de marzo de 2022

El camporista aceptó que las decisiones la toma el Presidente pero recordó que “él llego a ese lugar a través de una coalición” e ironizó sobre el capital político de Alberto Fernández quien -cuando fue convocado por Cristina en el 2019- , fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4%“, por la fuerza que lideraba Florencio Randazzo en Buenos Aires en la elección 2017.

Para ejemplificar los cuestionamientos que La Cámpora le hace al residente, Larroque dijo: “la gran critica a Cristina fue que ella no escuchaba, incluso de parte del propio Alberto, lo que generó fracturas en el espacio. Entonces no veo cuál es el problema de que lo haga un sector -que para mi es mayoritario” y remató: “Es un error no escucharlo”.

CC