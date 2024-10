Leila Gianni: “Cristina Kirchner es una militante del hambre”

Leila Gianni responde a la entrevista con la vista clavada al otro lado de la calle. Sentada en un banco en la plaza San Justo, tiene en frente a la municipalidad de La Matanza, el distrito más poblado del conurbano bonaerense y gobernado por el PJ desde el retorno de la democracia. “Estoy viendo si sale ‘tinturita’, así lo cruzo”, desafía contra el color de pelo de Fernando Espinoza, el intendente peronista que llegó por primera vez al cargo en 2005. La ex subsecretaria de Legal de Capital Humano acaba de dejar el cargo como custodia de la firma de Sandra Pettovello sabe de chicanas para meterse por primera vez en el barro de la política.

Exkirchnerista que “la vio”, Gianni dice en esta entrevista con elDiarioAR que su salida del cargo fue “consensuada” con la ministra. Ahora forma parte del armado de Sebastián Pareja, el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y principal estratega oficialista en el conurbano bonaerense, bajo la orden de Karina Milei, aunque Javier Milei ya nominó al diputado José Luis Espert como el precandidato libertario en 2025.

Gianni busca evitar las polémicas internas, como cuando desconoce la disputa Pettovello-Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial. En cambio, se extiende largo para hablar del trabajo que hizo como funcionaria mileísta, donde denunció a Emilo Pérsico, líder del Movimiento Evita, y a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, por extorsionar con los planes sociales. “Si el fiscal sigue haciendo un excelente trabajo y el juez pone las pelotas sobre la mesa, van a terminar presos”, asegura.

–¿Cuál es tu aspiración política en La Matanza?

–Yo soy una herramienta más para transformar la vida y la calidad de vida de los matanceros. Es muy pronto para hablar de candidaturas y demás. Pero sí quiero trabajar duramente en este municipio, que es uno de los más postergados, donde está la mayor tasa de inseguridad, hay muchísima gente viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad social y estuvo gobernado durante años y años por políticos de la casta empobrecedora, lo que yo llamo militantes del hambre.

–¿Cómo sería dar la batalla cultural que pregona Milei en el territorio?

–Muchísima gente me pregunta si tengo miedo. Miedo no tenemos. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Tenemos planificado laburar en el territorio y con la gente, escuchándola, acercándoles soluciones. La gente tiene necesidad de ser oída y en este municipio nunca son escuchados.

–En un municipio tan peronista, ¿no vas a tener que hacer un poquito de peronismo?

–No, hay que traer aires de libertad. Hay que implementar la nueva forma de hacer política y no la antigua política, cuyos resultados están a la vista, que no trajo más que atraso al país.

–Pero bajar al territorio o armar un acto es un poco hacer peronismo.

–No vamos a estar entregando pelotas o camisetas de fútbol. Es una batalla cultural en donde hay que demostrarle a todos los matanceros que tienen la posibilidad de tener un futuro mejor, que tienen posibilidad de tener mejores oportunidades, que no tienen que acostumbrarse a vivir en la miseria.

–Cristina Kirchner vino a La Matanza hace poco. ¿Te interpela en algo?

–Es una militante del hambre más. Ellos hablan de empatizar con la gente pobre y están con su bolsillo rebalsados de dólares y dólares, con toda la guita que le afanaron al pueblo.

–La Matanza también es el distrito de Emilio Pérsico, a quien vos denunciaste desde el ministerio. ¿Vas a usar eso como herramienta política?

–Cuando fui subsecretaria Legal utilicé todos mis conocimientos y lideré un equipo de abogados expertos en derecho penal con el que denunciamos más de 30 casos de corrupción. Se pudo observar un plan sistemático de corrupción que se creaba dentro del Estado nacional en connivencia con las organizaciones sociales. Pérsico estaba de los dos lados del mostrador, era juez y parte: aprovechaba ser secretario de Economía Social para dirigir fondos a las organizaciones a través de Unidades de Gestión dentro de lo que era el plan Potenciar Trabajo. Le bajaba millones de pesos para que hagan cursos y muchos de estos cursos ni se hicieron. Después les pedían a los beneficiarios del plan que dejaran la mitad o un cuarto de lo que cobraban mes a mes para la orga o les pedían que vayan a marchar a cambio de un bolsón de comida. Violentaron tanto a esta gente que más son mis ganas de bajar al territorio y dar la batalla desde acá.

–Si esa unidad de investigación tuvo su relativo éxito, ¿por qué renunciaste y no la vas a seguir?

–Nosotros la vamos a seguir. En estos días vamos a presentar una denuncia contra Fernando “Tintura” Espinosa sobre abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público en función de la clausura arbitraria de la obra de MercadoLibre en el predio del Mercado Central.

–Ustedes fueron el otro día a romper la faja de clausura con diputados provinciales y nacionales. ¿Eso no es ilegal también?

–No, para nada. Ilegal es lo que hizo Espinoza, que en un predio en donde él no tiene jurisdicción, manda a la policía y empleados municipales a clausurar una obra sin informar los motivos. El Mercado Central es un ente tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espinoza como intendente de La Matanza no puede hacer eso.

–Entonces vas a hacer una denuncia ya como ex funcionaria en el llano. Decís que esa brigada anticorrupción del ministerio cumplió un ciclo. ¿No son muy poco diez meses?

–En diez meses hemos hecho lo que nunca en la historia de nuestro país se hizo, que fue desde una subsecretaría legal de un ministerio ponerse a auditar y a denunciar casos de corrupción. Nosotros no era que hacíamos una denuncia, la firmábamos y listo. Nosotros mismos buscábamos las pruebas porque a veces los tiempos de la justicia federal, y más en Comodoro Py, son muy lentos. Así muchas de las causas pudieron tener grandes avances. Un claro ejemplo es la causa donde está procesado Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y está pedido una indagatoria para Pérsico.

–Siendo funcionaria de carrera desde 2012, ¿por qué los denunciaste recién ahora?

–Por qué no te permitían ver la documental o no te permitían auditar. Ahora pudimos auditar porque estuvo la decisión del presidente Javier Milei de que se nos brinde la información y de que vayamos al hueso.

–¿Crees que Belliboni y Pérsico van a terminar presos?

–Si el fiscal [Gerardo Pollicita] sigue haciendo un excelente trabajo y el juez [Sebastián Casanello] pone las pelotas sobre la mesa, sí.

–Lo llamaste un plan sistemático de corrupción. ¿Cómo comprueban la supuesta extorsión?

–A través de los denunciantes. La gente se empezó a animar a denunciar porque tienen un presidente que no solo no se queda en la denuncia mediática, sino que acompaña a denunciar a Comodoro Py. Desde la subsecretaría Legal en más de diez casos recibimos a personas y las acompañamos. En el plan Potenciar Trabajo más de 5000 casos tuvieron movimientos migratorios a Europa.

–El Potenciar eran 1,2 millón de beneficiarios. Si hablan de 5000 casos, ¿dónde estaría el plan sistemático?

–Creaban la política pública del plan Potenciar Trabajo que decía asistir a los sectores más vulnerables y en el medio ponían a los intermediarios, con las unidades de gestión, que eran cooperativas, organizaciones sociales o comedores que recibían recursos –360 millones, 500 millones, 200 millones de pesos– para dar servicios y para generar proyectos para esos beneficiarios. Muchos de estos proyectos nunca se realizaron. Hoy te das cuenta que empezaban a realizar diferentes líneas de caja para beneficiar sus intereses políticos partidarios.

–En paralelo a las denuncias penales, el Gobierno lanzó el protocolo antipiquetes. Fueron dos medidas muy fuertes contra los movimientos sociales y piqueteros. ¿Por eso no se hacen más piquetes hoy? ¿O es que la gente, que en su mayoría vive en el conurbano, tiene miedo de ir a Capital Federal porque la reprimen?

–El protocolo de la ministra Bullrich fue junto con la medida fue desfinanciar a los intermediarios. Se corrió a las unidades de gestión y los que cobraban el plan Potenciar Trabajo lo van a seguir cobrando sin necesidad de ir a certificar a esas unidades de gestión fantasma. Ya no hay poder de convocatoria. La mayor cantidad de la gente que iba a esos piquetes iba porque sino le sacaban el plan o no recibía el bolsón de comida que tenía que darle el comedor.

–¿Se terminó de distribuir la comida acopiada en los depósitos oficiales a punto de vencer?

–No había ningún alimento vencido. Cuando el juez Sebastián Casanello se extralimita en sus funciones, ya que no puede decidir sobre una política pública, se decidió a través de la red CONIN distribuir a comedores que existen y documentar con los remitos de los comedores que recibían esos alimentos y hoy por hoy ya se terminó, a excepción de la yerba. La yerba fue denunciada por nosotros como una licitación direccionada y estamos esperando que el juez o el fiscal nos dé la autorización para repartirla.

–Cuando repartieron la leche en polvo lo hicieron a través de la Fundación CONIN de Abel Albino. Uno podría decir que su elección también fue discrecional, porque es una fundación cercana a la ministra.

–No fue discrecional. CONIN era una fundación que tenía los recursos y además se trabajó en conjunto con el Ejército, que ayudó a la distribución. Se buscaba transparencia. No es que se lo dimos a CONIN, sino que fue el instrumento para bajar a diferentes comedores y están todos los comedores distribuidos a lo largo y ancho del país.

–Dijiste en otra entrevista que el ministerio era un monstruo. ¿Por qué no desmembrarlo si es tan complejo?

–Generar un mega ministerio con Capital Humano iba de la mano del achique de la estructura del Estado. Es un monstruo porque engloba a muchos ex ministerios, que tiene cada uno su temática. Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Cultura. Yo como Subsecretaria Legal tuve que formar equipos de abogados para cada secretaría. Por la sub Legal pasaba absolutamente todo lo que era previo a la firma de la ministra y previo a la firma de cada secretario. Era un laburazo infernal, 24 por siete, incansable.

–¿Cómo terminó la relación con la ministra?

–Muy bien. Entendió mi vocación política y territorial. Fue una salida consensuada.

–¿Hay una necesidad en La Libertad Avanza de tener más presencia en La Matanza?

–En lo que es la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja está haciendo un laburo enorme junto a Karina Milei y José Luis Espert. Para poder dar la batalla cultural hay que bajar al territorio.

–¿Pareja te pidió bajar?

–Yo le dije mi necesidad y él apoyo

–Sin el cargo público, ¿de qué vivís ahora?

–Soy abogada. Recuperé mi matrícula, que la tenía suspendida por ser funcionaria.

–¿Hay injerencia de la barra de Laferrere en el armado de La Matanza? Uno de los coordinadores de la sección electoral es Fabricio Martínez, referente del sindicato de la carne ligado a la barra.

–Lo conocí hace poquito en función de que es el coordinador de la Tercera Sección. Colabora en el armado. No conozco lo otro.

–¿Con Milei hablaste?

–Me apoya. Me dijo que camine, que recorra.

–¿Y Santiago Caputo?

–No lo conozco, no tuve el placer.

–¿No tiene injerencia en el armado político del oficialismo?

–Sí, obviamente, es parte del “triángulo de hierro”, como dice Javier, pero no tuve contacto con él, no hablé nunca.

–¿Cuál es su relación con Pettovello?

–La verdad que desconozco. No me consta la interna.

–Como subsecretaria Legal dijiste que cuidabas la firma de la ministra y de los secretarios en Capital Humano. Santiago Caputo es el asesor estrella del Presidente con mucha influencia en cargos, pero no está asignado como funcionario. ¿No debería tener un cargo público?

–No sé. Sé que es un pilar fundamental, pero no desconozco si tiene contrato o no lo tiene. No me consta y no me interesa.

MC/JJD