Lilia Lemoine, contra la Izquierda y Unión por la Patria: “Si hay heridos, es culpa de ellos”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionó al Frente de Izquierda y a Unión por la Patria por los incidentes en las inmediaciones del Congreso y dijo que sin operativo de seguridad ella no podría salir a la calle.

“Con los militantes del 2% yo no puedo salir a la calle”, resaltó la legisladora, al hacer una cuestión de privilegio contra su par del FIT Myriam Bregman.

En su exposición, Lemoine sostuvo: “Los hago responsables de toda la violencia”.

“Les voy a decir izquierda a los kirchneristas también porque de derecha no son, y peronistas tampoco, porque (Juan Domingo) Perón no estaba con el terrorismo. No vamos a ceder ante el terrorismo: si hay heridos, es por culpa de ellos”, resaltó Lemoine.

Además, agradeció al personal de seguridad de la Cámara por defenderla y expresó: “La persona más operada de esta Cámara soy yo, pero ahora tenemos que tratar la Ley de Bases”.

La izquierda NO QUIERE QUE SE VOTE LA LEY DE BASES. ¡QUIEREN VIOLENCIA!

Bregman llamó a "tomar las calles" y sus militantes del 2% creen que van a amedrentar con amenazas de muerte, gritos, tirones, empujones y golpes al 56%.

La respuesta de Bregman: Lemoine “no está bien”

La presidenta del bloque de diputados del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, le respondió a Lilia Lemoine y aseguró que su par de La Libertad Avanza (LLA) “no está bien” y cae “en el ridículo”.

“Las clases dominantes no elijen bien a su personal político, porque ese personal político no está bien, caen en el ridículo, traen personajes que nos han agredido. Lejos vamos a estar nosotros de alimentar ese círculo ridículo”, remarcó la legisladora del FIT.

Al responder la cuestión de privilegio que minutos antes había presentado en su contra Lemoine -quien la responsabilizó por la “violencia” de las protestas-, Bregman señaló: “No creo que, desde lugares un poco cercanos a la farándula, disfrazarse, nos puedan enseñar como defender nuestros derechos, así que tratemos de bajar este círculo ridículo”.

Adorni: “Titánica tarea”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó hoy “la titánica tarea” de las fuerzas de seguridad en el operativo de Plaza Congreso, mientras se debatía en el recinto la Ley Bases, informó que hubo ocho detenidos por los incidentes, y afirmó que quien “viole la ley será castigado”, durante la habitual conferencia de prensa que brinda en la Casa Rosada.

Zago: “Son los manifestantes los que agreden a periodistas y diputados”

El jefe de bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, estimó que hoy el oficialismo y las bancadas de la denominada “oposición dialoguista” “van a sacar la media sanción” del proyecto de ley “Bases”, y al referirse a los incidentes registrados ayer en la Plaza del Congreso, mientras sesionaba la Cámara baja, sostuvo que “el operativo policial tuvo la función de controlar”,

“Vamos seguramente a sacar hoy la media sanción al proyecto. Quedaron de 380 a 360 artículos de la ley original. El operativo policial es un control para que no haya desmanes y provocaciones, la gente que se manifiesta tranquilamente no está siendo reprimida”, sostuvo Zago en declaraciones para la prensa antes de ingresar al Congreso de la Nación.

Además, no acordó en que la Policía Federal haya agredido a periodistas o manifestantes, sino que “son los manifestantes los que agreden a periodistas y diputados”.

Finalmente, Zago aseguró que “el dictamen está” y respondió que el clima en el Congreso está “como siempre”.

“Por suerte no hubo 400 toneladas de piedras”, concluyó Zago en referencia a la movilización de diciembre de 2017, cuando la Cámara de Diputados debatía un controvertido proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

