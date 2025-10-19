Luego del contundente apoyo de los gobernadores, Larreta se suma al respaldo a Ciudadanos Unidos

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apoyó a la lista de Ciudadanos Unidos para las elecciones del 26 de octubre. En los próximos comicios, este espacio estará representando por Graciela Ocaña como primera candidata a senadora nacional y por Martín Lousteau como candidato a primer diputado nacional.

En un posteo en la red social Instagram, Rodríguez Larreta se mostró en una foto con Ocaña y dijo lo siguiente: “Qué mujer valiosa y valiente es Graciela. Hoy me contó todo lo que va a poder hacer por nuestra ciudad desde el Senado. La quiero mucho, siempre con su compromiso de trabajar por la República y la transparencia y ayudando a los más necesitados, especialmente a nuestros adultos mayores”.