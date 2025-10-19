eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Elecciones 2025

Luego del contundente apoyo de los gobernadores, Larreta se suma al respaldo a Ciudadanos Unidos

Rodríguez Larreta
Rodríguez Larreta

elDiarioAR

0

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apoyó a la lista de Ciudadanos Unidos para las elecciones del 26 de octubre. En los próximos comicios, este espacio estará representando por Graciela Ocaña como primera candidata a senadora nacional y por Martín Lousteau como candidato a primer diputado nacional.

En un posteo en la red social Instagram, Rodríguez Larreta se mostró en una foto con Ocaña y dijo lo siguiente: “Qué mujer valiosa y valiente es Graciela. Hoy me contó todo lo que va a poder hacer por nuestra ciudad desde el Senado. La quiero mucho, siempre con su compromiso de trabajar por la República y la transparencia y ayudando a los más necesitados, especialmente a nuestros adultos mayores”.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats