Mapuches piden a la justicia que "desmilitarice" Cuesta del Ternero para despedir al joven asesinado

Referentes de la Comunidad Mapuche de Río Negro pidieron al fiscal Martín Lozada que permita despedir los restos del joven asesinado ayer en el paraje Cuesta del Ternero y ordene el retiro de las fuerzas del Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate (COER) para que pueda acceder al territorio la familia y allegados de la víctima.

Pérez Esquivel: "Repudiamos la represión contra el pueblo mapuche"

"Lo que estamos exigiendo es que se nos brinde ese derecho humano básico para despedir a nuestro peñi (hermano), que las comunidades podamos acceder al lugar, que se desmilitarice, porque ellos pusieron este retén de seguridad con el COER y este es el resultado", expresó Mauro Millán, vocero de la comunidad.

Remarcó que el único planteo es que "mínimamente se respeten los derechos básicos" del pueblo mapuche, atravesado por un hecho todavía no dilucidado que causó que "un hermano haya sido asesinado", Elías Garay, y otro está gravemente herido en el hospital.

Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, reiteró hoy que la policía de la provincia no tuvo intervención en Cuesta del Ternero donde el domingo falleció de un disparo Garay, de 29 años, integrante de la comunidad mapuche.

"La policía no intervino, estamos esperando las novedades", expresó Minor e informó que el Ministerio Público Fiscal rionegrino, luego de constatar el fallecimiento de una persona que estaba en el predio de Cuesta del Ternero, "se encuentra en el lugar desde hoy a la mañana", donde realiza tareas "un equipo de investigación". "Estamos esperando las novedades", subrayó Minor.

Reseñó que en el lugar del hecho rige desde "hace casi 60 días" una medida cautelar del juez Ricardo Calcagno, que "se está cumpliendo de manera deficiente desde el momento que fue ordenada, con una medida de no innovar".

"Se está tratando de determinar cómo sucedieron los hechos y a los autores", insistió la secretaria rionegrina y planteó que hasta el momento no se puede adelantar información porque, dijo, "eso le corresponde al ministerio fiscal", a cargo de las pericias correspondientes.

"Entiendo que en las últimas horas de anoche, la jueza que está subrogando en la justicia federal dio la orden de descomprimir y levantar el corte de ruta, eso se hizo aproximadamente a las dos de la madrugada", respondió ante una consulta de periodistas.

Asimismo, confirmó que en la Comisaría del Bolsón se registraron denuncias de roturas de vidrios de automóviles de algunos turistas, que "fueron elevadas al Ministerio público para dar conocimiento".

Minor dijo además que se solicitó la intervención de la Justicia Federal lo más rápido posible y que también las autoridades provinciales mantuvieron una comunicación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, "para que se descomprima la situación en la ruta y evitar cualquier tipo de conflicto, pero eso sucedió recién a las dos de la madrugada", concluyó.

Todo se originó ayer, cuando Garay murió de un balazo y Gonzalo Cabrera, de 26 años, resultó herido también por impacto de un disparo de arma de fuego en el paraje Cuesta del Ternero, ubicado en Bariloche y ocupado por comunidades mapuches, en un episodio que las autoridades están investigando, informaron fuentes locales.

Aunque desde los pueblos originarios y organismos humanitarios dejaron trascender sus sospechas del supuesto accionar de alguna fuerza represiva, también admitieron la versión de la posible intervención de "cazadores" que habrían provocado algún incidente que culminó de manera trágica, mientras desde los Gobiernos nacional y provincial negaron que hayan estado involucradas las fuerzas de seguridad.

Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut y a cargo de la Secretaría de los Pueblos Originarios, dijo anoche que todavía "no se sabe bien aún" cómo sucedieron los hechos y explicó que según los primeros testimonios "aparecieron dos hombres con armas largas, con rifles, que supuestamente estaban cazando y le dieron a estos pobladores".

"Lo extraño de esto es cómo hicieron para entrar, pues no dejan entrar a otras personas que no sean habitantes de Cuesta del Ternero. Eso mismo nos decía la fiscal. Habíamos llegado a un momento en que había una audiencia en los próximos días. No había incidentes ni orden de allanamiento. El acampe estuvo hasta anteayer y el COER no dejaba pasar a nadie que no fuera habitante del lugar. Por eso se torna más extraño. Si fueran policías, lo hicieron sin orden y sin justificación", amplió Ávalos.

