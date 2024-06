Martín Menem confirmó que el oficialismo insistirá con el Impuesto a las Ganancias, a los Bienes personales y las privatizaciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado, pero reveló que el oficialismo buscará insistir con varios puntos del articulado que fueron rechazados: Impuesto a las Ganancias, a los Bienes personales y las privatizaciones.

“Como somos cámara de origen podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original”, definió en una entrevista a La Nación+ respecto al debate que se retomará a finales de junio en la Cámara Baja.

Asimismo, aclaró: “Todo lo que ya está aprobado ya es ley, pero vamos a insistir con la cuarta categoría y Bienes Personales. También las privatizaciones”.

Según explicó el riojano, la intención de “insistir” con los cambios responde a la idea de “dejar un Estado que funcione” y evitar que “el futuro socialismo se meta en las empresas del Estado y haga un desastre”.

Por otra parte, se deshizo en elogios hacia el presidente Javier Milei al que calificó de “ser superdotado” y lo comparó con su tío, el expresidente Carlos Menem. Además, vaticinó un segundo del mandato del libertario.

“Aspiramos a que el presidente trabaje ocho años. Queremos que el presidente esté hasta 2031, dos mandatos como establece la ley”, subrayó.

“(Milei) ve algo que no vieron los otros. Le dijeron que no tenía ninguna posibilidad, que no iba a llegar a los 10 puntos, sacó 13. Después sacó 17 puntos. Dijeron que eran dos diputados y empezamos a construir una alternativa distinta, después dijeron que no podía ser Presidente, y que no iba a durar ni un mes. La inflación bajando. Renovamos el swap con China. Aprobamos la ley de Bases con 38 diputados y 7 senadores”, destacó.

En la misma línea, detalló: “Un sector de la política se reía. Nos subestimaron desde el primer momento. La ”gente que no tenía experiencia“ está haciendo un trabajo y esfuerzo enorme. Hay algunos semáforos que están poniendo de a poco en verde”.

De buena relación con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara Baja la definió como “una persona muy inteligente” con “sentido común en el Gobierno” que “está al tanto de todo lo que pasa”.

Junto a la menor de los Milei, Menem trabaja en el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional para presentarse en las elecciones legislativas sin necesidad de trazar estrategias.

Incidentes en el Congreso: “Es el kirchnerismo, que está dando los últimos pataleos”

En otro pasaje de la entrevista, el legislador aseguró que los episodios violentos en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba la Ley Bases configuran la misma foto del 2017, época en la que se trató la reforma previsional bajo la gestión de Mauricio Macri, y responsabilizó al kirchnerismo del vandalismo.

“La Justicia debe actuar rápidamente y tomar las decisiones que tienen que tomar. Creemos en la división de poderes, pero estas cosas no pueden pasar más. Es patético estas imágenes que recorren el mundo”, puntualizó, y concluyó: “Son grupos financiados por alguien. Es el kirchnerismo que está dando el último pataleo antes de finiquitar una parte de la historia y nos encaminados hacia una parte linda de la historia”.

Con información de agencias.

IG