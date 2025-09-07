Massa dijo que estas elecciones van a “funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, votó hoy en Tigre y dijo que “el proceso electoral esta funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”.

“Es una elección muy ordenada. Es la primera experiencia con una elección provincial, todo un desafío. Quiero pedirle a la gente que vaya a votar, que agarre su documento y vaya a participar. No importa a quién vote”, sostuvo Massa en declaraciones a la prensa, luego de salir del cuarto oscuro en la escuela de educación primaria N°19 del municipio del norte del Gran Buenos Aires.

“Hablé con muchísimos intendentes, con el gobernador. El proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”, continúo Massa.

Sobre el nivel de participación en estos comicios legislativos cercano al 30% al mediodía, dijo que “comparado con otras provincias es un buen número”. Y agregó que esta votación va a “funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”-

Por último, Massa recordó que fue candidato en 10 de las últimas 15″ elecciones y consultado sobre cómo estaba viviendo el hecho de no competir en estos comicios, con una sonrisa contestó: “Con un poco de alivio”.

La escuela donde votó Massa tardó más de una hora de iniciados los comicios en comenzar a funcionar como lugar de votación, ya que el establecimiento educativo ubicado en la calle Isleños 3024 atravesó los habituales problemas de ausencia de las autoridades de mesa designadas.

Con información de la agencia NA