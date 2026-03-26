En medio de las dudas sobre su patrimonio, Adorni iría al Congreso recién a fines de abril y acompañado por Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el próximo 29 de abril presentará su informe de gestión ante el Congreso, tal como lo establece la Constitución, y adelantó que el presidente Javier Milei estará presente en la exposición.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa, en la que el funcionario también defendió el rumbo económico del Gobierno. “Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país”, sostuvo, al destacar que el consumo creció ocho puntos en el último año y que la economía avanzó un 4% en 2025. Además, aseguró que la gestión acumula un crecimiento del 10% y proyectó una expansión adicional del 4% para este año.

En ese marco, Adorni remarcó que los cuestionamientos no alteran el rumbo oficial. “Hablamos con resultados. Y seguiremos trabajando para ser el Gobierno que los argentinos votaron”, afirmó. Sus declaraciones fueron replicadas por el propio Milei en redes sociales, donde confirmó su asistencia al Congreso con un mensaje breve: “No me lo pierdo. Ahí estaré”.

Será la primera vez que el mandatario acompañe a su jefe de Gabinete en una presentación de este tipo, ya que no lo había hecho en exposiciones anteriores encabezadas por Nicolás Posse y Guillermo Francos. La decisión se interpreta como un gesto político en medio de un contexto complejo para Adorni.

El funcionario atraviesa un momento de tensión tras la difusión de información sobre viajes personales que son objeto de investigación judicial. En ese escenario, el respaldo presidencial se suma al ya expresado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también había manifestado su apoyo.

Tras la conferencia, el Gobierno inició una etapa interna de “control de daños”, con el objetivo de bajar la exposición mediática del resto del gabinete y concentrar la comunicación en la figura del jefe de Gabinete. Según fuentes oficiales, la estrategia apunta a mostrar a Adorni activo en la gestión, manteniendo reuniones y enfocándose en la agenda de gobierno para desplazar el foco de la polémica.

En línea con esa estrategia, varios funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza suspendieron o postergaron sus apariciones públicas previstas para estos días. La intención es evitar pronunciamientos sobre la situación del ministro coordinador y reducir el impacto mediático del tema.

En este contexto, también se prevé el regreso de conferencias de prensa encabezadas por Adorni para comunicar anuncios relevantes. En el oficialismo destacaron que su última presentación dejó una evaluación positiva y consideraron que permitió “ordenar” la discusión pública, aunque reconocen que el funcionario aún mantiene malestar por la exposición mediática de su entorno familiar.

Por otra parte, en el oficialismo avanzan en la organización de la cobertura del Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la TV Pública. Según trascendió, la señal contará principalmente con la transmisión internacional y una programación local limitada a los partidos de la Selección argentina.

En cuanto a la agenda internacional, en el entorno presidencial indicaron que los viajes al exterior serán excepcionales y dependerán de invitaciones específicas, como una eventual convocatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que la Selección dispute instancias decisivas del torneo.

Con información de medios

JIB