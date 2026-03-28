Día de la Torta Selva Negra: ¿por qué se celebra el 28 de marzo?

El Día de la Torta Selva Negra se celebra cada 28 de marzo, una fecha dedicada a homenajear a uno de los postres más famosos del mundo. Conocida originalmente como Schwarzwälder Kirschtorte, esta torta tiene su origen en la región de la Selva Negra, en Alemania, y se convirtió en un símbolo de la repostería europea.

La receta tradicional combina capas de bizcochuelo de chocolate, crema batida y cerezas, con un toque distintivo de kirsch, un licor de cereza típico de la región. Su decoración suele incluir virutas de chocolate y cerezas enteras, lo que le da una estética característica y muy reconocible.

A lo largo de los años, la torta Selva Negra trascendió fronteras y se adaptó a distintos gustos y estilos. Hoy es habitual encontrar versiones sin alcohol, con variaciones en la presentación o con ingredientes alternativos, aunque la esencia de la receta se mantiene.

El origen de este postre se remonta a principios del siglo XX, cuando comenzó a popularizarse en Alemania y luego en otros países de Europa. Con el tiempo, su fama creció y se convirtió en una opción infaltable en celebraciones, pastelerías y restaurantes de todo el mundo.

Cada 28 de marzo, el Día de la Torta Selva Negra invita a redescubrir este clásico de la gastronomía, que combina tradición, sabor e historia en cada porción.

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