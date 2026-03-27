El gremio de empleados de comercio acordó un aumento del 5% hasta junio y un bono de $120.000

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil, con una suba salarial del 5%.

Las partes pactaron un incremento del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del convenio colectivo de trabajo 130/75, tomando como base los valores correspondientes al mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La mejora tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, y se abonará en tres tramos: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% desde mayo de 2026 y el 1,5% restante a partir de junio de 2026.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos, que se adicionará a la suma no remunerativa que ya se viene abonando y que continuará manteniendo igual carácter en los recibos de los empleados de comercio.

Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026 y alcanzará a todo el personal comprendido en el CCT 130/75.

En el entendimiento se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se celebren en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos convenidos constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

El comunicado completo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El entendimiento contempla un incremento del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

El convenio mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios en este primer semestre del año.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

A eso agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

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