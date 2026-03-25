Los salarios aumentaron en enero, aunque volvieron a perder contra la inflación

El índice de salarios registró en enero un incremento del 2,5%, aunque volvió a ubicarse por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo período alcanzó el 2,9%. De este modo, los ingresos de los trabajadores no lograron acompañar el ritmo de la inflación en el inicio del año.

El dato surge del informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y refleja una dinámica que continúa mostrando dificultades para recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo.

El crecimiento mensual de los salarios estuvo impulsado por subas dispares entre los distintos sectores. El sector privado registrado avanzó un 2,1%, mientras que el sector público mostró un incremento menor, del 1,8%. En contraste, el sector privado no registrado evidenció una suba del 4,4%.

En este contexto, los trabajadores informales fueron los únicos que lograron superar la inflación de enero. Sin embargo, este comportamiento no alcanza a compensar la situación general, ya que el resto de los sectores se mantuvo por debajo de la evolución de los precios.

Al analizar el desempeño del sector registrado —que incluye tanto al empleo privado formal como al público— se observa una suba del 2% en el primer mes de 2026. Con este resultado, el segmento acumula cinco meses consecutivos en los que los salarios evolucionan por debajo de la inflación, una tendencia que se mantiene desde septiembre del año pasado.

Dentro de este grupo, el sector privado registrado se ubicó 0,8 puntos porcentuales por debajo del IPC, mientras que el sector público mostró una brecha aún mayor, de 1,1 puntos porcentuales. Esto evidencia una mayor pérdida relativa en los ingresos de los trabajadores estatales.

En términos interanuales, el panorama presenta un matiz diferente. El índice de salarios acumuló un incremento del 37,7%, ubicándose 5,3 puntos porcentuales por encima de la inflación, que en ese mismo lapso fue del 32,4%. Este dato sugiere una leve recuperación del salario real en la comparación anual.

No obstante, al desagregar por sectores, se advierten diferencias significativas. El sector privado registrado creció un 28,5% interanual y el sector público un 30%, ambos por debajo de la inflación. En cambio, el sector privado no registrado registró un fuerte aumento del 80,6%, lo que explica en gran parte el resultado general.

Pese a estos números, los especialistas advierten que la mejora es aún insuficiente. El economista Tomás Amerio señaló que, si bien existe una recuperación del salario real, esta todavía no logra compensar la pérdida acumulada en los últimos años, por lo que el proceso de recomposición continúa siendo parcial y desigual.

Con información de Noticias Argentinas

JIB