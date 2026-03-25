Desde que asumió el gobierno de Milei, se perdieron 22.608 empresas, más de una por hora

Mientras el Gobierno de Javier Milei celebró en las últimas horas la caída de la inflación en los 27 meses de gestión en comparación con gestiones anteriores -aunque lejos de las expectativas, porque el IPC no bajó al ritmo de lo que vaticinaba tiempo atrás el oficialismo- a través de un posteo mientras miles de personas se manifestaban en las calles en conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado y pondera los números que difunde habitualmente el INDEC, lo cierto es que día a día se multiplican los conflictos en empresas de diferentes rubros con cierres, despidos y suspensiones; la caída del empleo se siente en la calle más que en los datos oficiales; los salarios están estancados, con las jubilaciones incluidas; y la industria reclama por una caída del consumo con sectores muy afectados, como el textil y la construcción.

En este contexto, un informe difundido días atrás por el Instituto Argentina Grande muestra que desde que asumió el gobierno libertario se perdieron 22.608 empresas. La caída se da en 23 de las 24 jurisdicciones del país y la más afectada es la Provincia de Buenos Aires, con 5.973 empresas menos. Le siguen Córdoba (-3.925) y Santa Fe (-2.358). En tanto, en términos relativos, las que más perdieron fueron La Rioja, con -17,1%; Chaco, con -12,3%; y Catamarca con -11,2%. En total se destruyeron el 4,4% de las empresas argentinas en 2 años, unas 30 por día, más de una por hora, y el 99% de los cierres corresponden a PyMEs de hasta 40 trabajadores.

De acuerdo al trabajo realizado, los últimos números concluyen que desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió al frente del Gobierno tras ganar el balotaje en noviembre de ese año, se perdieron 200.941 empleos privados registrados en 22 de 24 provincias, a un ritmo de 268 por día; en diciembre último, 14.100 personas perdieron su trabajo. Con estos datos, el desempleo sigue en alza sostenida: la tasa trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, con 279.000 desempleados más que hace dos años de los cuales el 16% son jóvenes de 14 a 29 años.

Además, el informe saca las siguientes conclusiones:

La morosidad está en niveles récord históricos: en enero de 2026, 2.663.953 personas acumulan más de tres meses de atraso con el sistema financiero, el 17% del total de deudores, contra el 10% de un año atrás.

está en niveles récord históricos: en enero de 2026, 2.663.953 personas acumulan más de tres meses de atraso con el sistema financiero, el 17% del total de deudores, contra el 10% de un año atrás. Los docentes universitarios están empobrecidos: un titular con dedicación exclusiva gana en enero de 2026 un 34% menos en términos reales que en noviembre de 2023, con una pérdida acumulada equivalente a más de 15 sueldos actuales.

están empobrecidos: un titular con dedicación exclusiva gana en enero de 2026 un 34% menos en términos reales que en noviembre de 2023, con una pérdida acumulada equivalente a más de 15 sueldos actuales. El superávit se construye destruyendo inversión pública: el 78% del superávit primario se explica por el desplome del gasto de capital; la obra pública cayó entre 80% y 100% y se perdieron 62.300 empleos en la construcción.

se construye destruyendo inversión pública: el 78% del superávit primario se explica por el desplome del gasto de capital; la obra pública cayó entre 80% y 100% y se perdieron 62.300 empleos en la construcción. Hubo fuga de capitales récord: 2025 fue el año con mayor formación de activos externos de toda la serie estadística disponible, con USD 32.340 millones salidos del país, superando incluso los años del macrismo.

récord: 2025 fue el año con mayor formación de activos externos de toda la serie estadística disponible, con USD 32.340 millones salidos del país, superando incluso los años del macrismo. El consumo está en mínimos históricos: la compra de carne vacuna cayó a 47,3 kilos per cápita en febrero como un dato clave que refleja el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los hogares argentinos.

Claves del informe

Cae el empleo registrado

Desde que asumió el gobierno libertario se perdieron 200.941 empleos privados registrados, de acuerdo al informe del Instituto Argentina Grande. De acuerdo a los datos recolectados, la caída se da en 22 de 24 jurisdicciones y la más afectada es la Provincia de Buenos Aires, con 73.690 puestos privados registrados menos. Le siguen CABA (-32.970), y Córdoba (-14.790). En términos relativos las más afectadas fueron Santa Cruz, con -16,2%; seguida de La Rioja, con -13,5%; y Catamarca, con -11,2%. “Este fenómeno no se trata de una reconversión, si bien aumenta el empleo informal y precario, al mismo tiempo aumenta la tasa de desempleo y poniendo en evidencia el punto crítico del gobierno actual”, remarca el estudio.

“Los empleos registrados se destruyen en 18 de 24 sectores relevados. Incluso sectores de gran crecimiento como el financiero presentan destrucción de firmas registradas, esto que señala el centro del problema del modelo vigente”, sostienen. Los rubros más afectados son la construcción (por amplia mayoría, con una caída de más del 60%), los textiles, la hotelería, el transporte, la metalmecánica, automotores, minería, petróleo y comunicaciones.

La tasa de desempleo llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025. Esto implica un crecimiento de un punto contra 2024 y de 1,8 puntos contra 2023 y que hay 279.000 desempleados más que el último trimestre de 2023. “La absorción que venía haciendo el empleo de baja calidad de los trabajos registrados que se venían perdiendo parece tener sus límites: la caída del trabajo registrado empieza a impactar en la tasa de desempleo. Por supuesto, esto no afecta a todos por igual: el desempleo creció, sobre todo, entre los más jóvenes”, detalla.

Asimismo, entre los hombres de entre 14 y 29 años (corte etario provisto por el INDEC) creció un 3,7 p.p. el desempleo contra el cuarto trimestre del 2024 y llegó al 16,2%. Entre las mujeres del mismo corte etario el desempleo creció levemente menos (3 p.p. contra el último trimestre de 2024), pero sigue quedando por encima del desempleo masculino de esa edad (16,8%). A nivel geográfico, los 24 partidos del Gran Buenos Aires fueron los más golpeados: el desempleo llegó al 9,5%. Casi una de cada 10 personas que buscan trabajo no lo consiguen en el Gran Buenos Aires.

Desempleo blue

De acuerdo al informe, “la tasa de desempleo tal como es medida hoy en día (personas que no trabajaron ni siquiera una hora remunerada la semana anterior a ser encuestados) no es suficiente para describir el fenómeno de la desocupación en mundo donde la dinámica del autoempleo está difundida (por ejemplo, salir a pedalear con alguna app algunas horas para tener un ingreso). Por eso, desde el Instituto construimos el indicador de 'desempleo blue' (medido con la misma fuente que el INDEC usa para medir el desempleo, con la EPH) para captar a estas personas que no son identificadas como desempleadas, pero que, entendemos, forman parte de un nuevo fenómeno: el desempleo ampliado; se trata de gente que trabaja pocas horas, las pocas horas que trabaja las hace en trabajos de baja calidad (trabajo precario y desprotegido) y busca trabajar más horas”.

“El último dato del desempleo blue es del tercer trimestre de 2025 (porque se construye con los microdatos de INDEC). Para ese trimestre, el desempleo ampliado fue de 7,2%. En todas las provincias el desempleo ampliado es mayor que el desempleo medido de manera tradicional; sin embargo, en el norte del país es donde hay más distancia entre los indicadores, mostrando que entre quienes están en esta región crecieron los trabajos de pocas horas y de baja calidad como forma de subsistencia frente a la ausencia de empleo formal estable”, remarcan.

Morosidad

La cantidad de deudores (personas humanas) que están en situación de irregularidad de pagos (morosos) llegó a un pico en enero de 2026, con 2.663.953 personas que tuvieron un atraso de 3 meses o más con el sistema financiero. “La cifra crece mes a mes. Esta cifra representa un aumento del 79% interanual de la cantidad de deudores morosos: 1.181.718 personas más que en enero de 2025. La cantidad de deudores totales no viene creciendo al mismo ritmo que la cantidad de deudores en una situación de pagos irregular, por eso las personas morosas representan cada vez una porción más grande del total de deudores: en enero de 2026 eran el 17% del total de deudores, en enero de 2025 eran el 10% del total”, dice el estudio.

Además, la encuesta establece que el 50% de las personas que están en situación de irregularidad de pagos (es decir: que llevan más de 3 meses de atraso en el pago de sus deudas) adeudan $484.295 o menos. “Las deudas que están en irregularidad de pagos son, sobre todo, deudas pequeñas. De todas formas, cabe señalar que el monto viene subiendo en los últimos meses, lo que implica que estas deudas no pagas pesan, cada vez más, sobre los salarios de los trabajadores que, a diferencia de las deudas y las tasas de interés, no vienen creciendo por encima de la inflación”, recalcan.

Los docentes universitarios ganan hoy 34% menos que en noviembre de 2023

Mientras el gobierno se niega a implementar la ley de financiamiento universitario ya aprobada y pretende tratar otro proyecto de ley que no recompone lo perdido por los salarios de los trabajadores de las universidades públicas (la ley votada supone ajustar el salario básico por IPC desde diciembre 2023 para recuperar lo perdido y el gobierno propone 3 aumentos de 4,1%), en enero de 2026 un docente universitario ganó un 34% menos (en términos reales) que en noviembre de 2023. “La pérdida acumulada, es decir, todo aquello que no recibió desde el cambio de gestión y que hubiese recibido de mantenerse los salarios de noviembre 2023, es de más de $15 millones de pesos. En 26 meses los docentes perdieron el equivalente a más de 15 sueldos actuales”, sostiene el informe.

La inversión devengada en educación en 2025 fue la más baja desde 2007

“La implementación de la ley de financiamiento universitario, que el gobierno continúa aplazando, implicaría un gasto estimado para el 2026 de US$ 1.400. El gobierno sostiene que la ley compromete fiscalmente a la gestión (y, por eso, quiere presentar otro proyecto para no implementar el ya aprobado). Sin embargo, otras medidas que tomó el gobierno tuvieron un costo fiscal notablemente mayor: por la baja temporal (3 días) de retenciones el gobierno dejó de recaudar US$ 1.500 dólares, suficiente para financiar la ley de financiamiento universitario aprobada. Y, por la reducción de la recaudación de aportes patronales con la implementación del FAL, el gobierno dejaría de recibir por año US$ 2.655. Mientras tanto, el gasto devengado en las universidades nacionales cayó 29,3% en 2025 contra 2023 (en términos reales) y es el más bajo desde 2007”, detallan.

El ajuste en inversión de capital de Milei explica el 78% del superávit fiscal primario

“En el acumulado de la gestión Milei, el 78% del superávit primario se explica por el desplome del gasto de capital: obra pública virtualmente paralizada, con caídas de entre 80% y 100% en programas de infraestructura vial, hídrica y saneamiento. No es ajuste eficiente; es licuación del stock de capital público. Febrero de 2026 confirma el patrón: superávit primario de $1,41 billones que, tras pagar $1,27 billones de intereses de deuda, deja un resultado financiero residual de apenas $144.421 millones —el 90% del superávit primario se va en servicios de deuda—. Los ingresos cayeron 8,9% real interanual y el gasto primario 7,1% i.a., ambos descontada la inflación. El ancla fiscal que celebra el gobierno no es producto de mayor recaudación ni eficiencia: es inversión pública destruida, 62.300 empleos en construcción (privados formales) perdidos y una brecha de infraestructura que hipoteca el crecimiento futuro. El superávit de hoy es menos calidad de vida y peor productividad”, denuncian desde el Instituto.

Fuerte caída en el consumo de carne vacuna: en 2025 cayó un 8,5% contra 2023

El consumo de carne vacuna cerró 2025 con uno de los peores valores desde 2010 (solo peor que el de 2024). En 2025 el consumo de carne vacuna cayó 8,5% contra 2023. “Si bien la tendencia parece ser al reemplazo de la carne vacuna por otro tipo de proteína, este fenómeno no es lineal: hay momentos donde la mejora salarial se traduce en un aumento del consumo, como en 2022 y 2023 contra los meses de pandemia. Por su magnitud, y la tendencia de los años precedentes, los bajos niveles de consumo de carne vacuna en 2024 y en 2025 parecen deberse al deterioro salarial (y no meramente a un cambio lineal en el patrón de consumo)”.

Variables críticas

El INDEC publicó que la desocupación del cuarto trimestre de 2025 fue del 7,5%, 1,1 puntos arriba del 6,4% de un año atrás. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desaparecieron más de 22.600 empresas empleadoras privadas en dos años. “El problema de fondo es la dualidad del modelo: los sectores que crecen —energía, minería, petróleo— emplean poco, mientras industria, comercio y construcción, que generan más de la mitad del empleo, siguen cayendo. Por eso siete de cada diez trabajadores perciben que su situación empeoró aunque el PBI promedio suba. El consumo de carne cayó a 47,3 kilos per cápita en febrero, mínimo histórico. El riesgo país cerró el 19 en 610 puntos, 60 puntos arriba en la semana. La nafta subió 10% en marzo y en el interior supera $1.900”, detallan el informe en base a los últimos números oficiales.

Situación global

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo la tasa en 3,5%-3,75% el 18 de marzo y conservó su proyección de un único recorte en 2026. El presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó recortes hasta que la inflación se enfríe. “El conflicto con Irán no parece resolverse pronto: la disrupción en el suministro se estima entre 8 y 15 millones de barriles diarios, casi el doble del impacto de la guerra Rusia-Ucrania, y Ormuz sigue comprometido. Esto no luce como un shock transitorio sino como un cambio de régimen en los precios de la energía. Si la Argentina responde con más restricción monetaria ante un shock de oferta, el resultado será recesión agravada. La receta técnica frente a un shock de oferta es aceptar algo más de inflación temporaria, no contraer una demanda que ya está en el piso”, destaca el informe.

La deuda creció US$ 46.579 millones desde que asumió Milei

“Desde que asumió el gobierno libertario, se volvió a consolidar el modelo neoliberal que se inauguró en 1976 y que ha tenido reversiones desde ese momento. Este modelo, basado en la toma de deuda externa para la valorización financiera y ya no para la producción, en ese periodo aumentó la deuda externa en un 500%. Por su lado, el modelo de Milei en estos dos años aumentó la deuda bruta en 11% sumando compromisos por US$ 46.579 millones”, resaltan.

El 2025 fue el año con mayor formación de activos externos de toda la serie

El año 2025 fue el año que acumuló el mayor saldo negativo de formación de activos externo. “La fuga llegó a los US$ 32.340 millones superando incluso a los años del macrismo. Esto se condice con el modelo implantado durante la dictadura militar, período en el que se calcula una fuga de capitales por US$ 37.000 millones”, concluye el informe fechado el último 20 de marzo.

El informe completo